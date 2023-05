Redacción deportes, 29 may. El ex corredor Le'Veon Bell, tres veces Pro Bowl con los Pittsburgh Steelers, equipo de la NFL, la liga profesional de fútbol americano admitió este lunes haber disputado partidos -e incluso haber anotado-, después de haber fumado marihuana; y explicó los efectos que el consumo de la misma le producía.

"Mirando hacia atrás eso es lo que hice. Cuando jugaba al fútbol fumaba. Incluso antes de los partidos, fumaba; y salía y corría para 150 yardas y dos 'touchdowns' (anotaciones)", retató Bell a través del podcast 'Steel Here', donde se entrevistan a jugadores, entrenadores y ex figuras de los Steelers.

Bell, actualmente agente libre, fue suspendido dos veces por violar la política de abuso de sustancias de la NFL mientras jugó entre 2013 y 2018 para el equipo que dirige el entrenador Mike Tomlin.

En 2014 Le'Veon Bell fue arrestado por posesión de marihuana en los suburbios de Pittsburgh, aunque casi de inmediato alcanzó libertad condicional.

En ese periodo también se perdió varias pruebas de drogas de la NFL. Los Steelers llegaron a retirarlo repetidamente del campo de prácticas para pedirle pruebas de orina.

A pesar de lo anterior Le'Veon Bell destacó durante las seis temporadas en las que militó con Pittsburgh, con los que obtuvo sus tres designaciones como Pro Bowl, sumó 5.336 yardas y 35 'touchdowns'.

Después de jugar con los Steeles el veterano de 31 años emigró a los New York Jets, equipo en el que permaneció entre 2019 y 2020 con resultados menos contundentes.

"Llegué a Nueva York y descubrí que los entrenadores en jefe marcan una gran diferencia. El equipo no era tan bueno, no me malinterpreten, pero siento que si el entrenador Tomlin hubiera dirigido a ese equipo habríamos ganado al menos nueve partidos", señaló como crítica a Adam Gase, entrenador de aquellos Jets, que en el 2019 terminaron con marca de siete ganados y nueve perdidos.

A mitad de la campaña 2020 emigró a los Kansas City Chiefs; en 2021 jugó para los Baltimore Ravens cinco partidos; y terminó esa campaña con tres duelos en los Tampa Bay Buccaneers.

A pesar de que se perdió la temporada 2022 el ex seleccionado en la segunda ronda del Draft 2013 afirmó que no está retirado.

"Me gustaría regresar a Pittsburgh y poder demostrarles a todos que aún puedo jugar", concluyó. EFE

as/rcg/hbr/arh