Presa: "Iraola nos dijo que no renovaría cuando tuvo la oferta del Leeds"

Madrid, 28 may. Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, desveló este domingo que Andoni Iraola les dijo que "no renovaría cuando tuvo la oferta" del Leeds United el pasado mes de febrero, aunque admitió que hasta misma semana han intentado "por todos los medios" que cambiara de opinión para seguir.

Iraola, que acaba contrato con el Rayo el 30 de junio, anunció ayer públicamente que no renovaría la próxima temporada, poniendo fin a tres campañas al frente del equipo madrileño.

"En la vida nada es eterno. Hemos disfrutado todos de tres años maravillosos y lo que hay que hacer es recordarlos y disfrutar. Andoni nos comentó cuando vino el Leeds y no lo quisimos vender, y él no quiso pagar la cláusula, que no iba a renovar. En nuestra obligación estaba intentarlo y lo hemos intentado por todos los medios posibles pero no ha sido posible", dijo Martín Presa, en declaraciones a Dazn.

"Estamos agradecidos porque ha tenido un comportamiento excepcional como entrenador y persona. Le deseamos la mayor de las suertes y ahora nos centramos en planificar la temporada que viene para mejorar", confesó.

"Hasta el jueves que nos lo comunica de nuevo no hemos valorado otra situación que no fuera la de que continuara. Cuando vino el Leeds nos dijo que no renovaría, pero fuimos tozudos", señaló el presidente del Rayo, que aseguró que, "con el ochenta por ciento de la plantilla confeccionada, solo quedan tres posiciones por apuntalar".

"Tenemos un tridente ofensivo con Raúl de Tomás, Álvaro García e Isi Palazón que podría ser el titular de la selección. Y como entrenador buscamos a alguien que siga una línea ofensiva, protagonista y que divierta al público. Desde 2011 es por la que hemos apostado y la que nos ha llevado a estar nueve temporadas de trece en Primera. Es la etapa dorada del Rayo, así que a trabajar con paciencia", concluyó. EFE

