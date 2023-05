José Alberto: Como pensemos más allá del objetivo de 50 puntos, nos podemos dar un bofetón

Santander, 28 may. El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha llamado, de cara a la próxima temporada, a no pensar en otro objetivo que no sea la salvación.

"Como pensemos más allá del objetivo de 50 puntos, nos podemos dar un bofetón. Hemos visto ejemplos este año", ha afirmado este domingo el entrenador racinguista en la rueda de prensa posterior al partido frente al Cartagena, el último de la temporada, que han ganado los suyos 3-1 con goles de Mario García, Yeray y Cedric.

Con estos tres puntos, el Racing ha terminado la liga duodécimo con 54 puntos. "Estoy aquí para trabajar, centrarme en el día a día e intentar no equivocarme mucho. Llegamos en una situación muy difícil, es impresionante lo que ha hecho este equipo en esta segunda vuelta", ha subrayado.

Además, sobre la presencia de canteranos en la primera plantilla de la temporada 2023-2024, José Alberto ha explicado que Mario y Yeray, "con su rendimiento, van a determinar donde van a estar el año que viene". "Hemos exprimido a estos futbolistas al máximo y creo que hemos conseguido la mejor versión de todos", ha opinado

Respecto a la continuidad de jugadores cedidos como Juergen o Roko Baturina, el técnico asturiano ha asegurado que ambos "quieren continuar" y el Racing también quiere que sigan. "Habrá que buscar la fórmula", ha apostillado. EFE

pgh/og