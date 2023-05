Guasp (Cs) pide el voto de la coherencia por "los que van a cambiar las cosas"

Palma, 28 may. La portavoz nacional de Ciudadanos (Cs) y candidata a presidir el Govern balear, Patricia Guasp, ha hecho un llamamiento al voto del orgullo y la coherencia y ha instado a la ciudadanía a votar por los que "van a cambiar las cosas y van a cumplir con todas las propuestas".

Alrededor de las 10.45 horas, Guasp ha ejercido este domingo su derecho a voto en el CEPA La Balanguera de Palma, el mismo colegio electoral en el que minutos antes ha votado la candidata del PP a la presidencia del Govern, Marga Prohens.

La candidata ha animado a la ciudadanía a votar "por los autónomos, por las familias y los jóvenes y por los que tanto dan, tanto pagan y no reciben absolutamente nada a cambio". "Hay que votar por los que van a cambiar las cosas y los que sí van a cumplir con todas las propuestas", ha manifestado.

Guasp se ha dirigido a "todos" los ciudadanos, a los indecisos y a los que no van a ir a votar: "Que no decidan por vosotros, hoy el voto más digno es el voto por las familias, los autónomos, el voto por los jóvenes. Nadie les tiene que decir a los ciudadanos qué voto es útil o no, el voto es el que quiere cambiar las cosas".

Además, ha asegurado acudir a votar muy orgullosa y con la cabeza muy alta por la campaña realizada por su partido. "No nos escondemos en teatros, no fletamos autocares. Hablamos de tú a tú a los ciudadanos y les decimos la verdad", ha continuado Guasp.

"Vengo aquí con mucha ilusión, la misma que voy a tener mañana y todos los días de la semana", ha concluido. EFE

