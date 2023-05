Beyoncé, Coldplay, Elton John: ¿Prefieren los artistas internacionales tocar en Barcelona?

Salvador León Navarro

Madrid, 28 may. El éxito de Springsteen y Elton John, los cuatro espectáculos de Coldplay y los recitales en julio de Beyoncé y The Who tienen en común a Barcelona como única parada española y la afluencia de conciertos en la ciudad ha reavivado una cuestión recurrente: ¿prefieren los artistas internacionales Barcelona a Madrid?

"No existe un competencia entre Madrid y Barcelona como tal, pero en ciertas temporadas parece que hay una cosa que marca mucho que toque un artista en Barcelona, que es la disponibilidad de los recintos", explica a EFE Robert Grima, presidente de Live Nation Madrid, quien atribuye a la Ciudad Condal la virtud de contar con recintos permanentemente disponibles como el Estadio Olímpico o el Palau Sant Jordi.

Frente a ello, los recintos de similar magnitud en Madrid han de cuadrar agendas para sortear las competiciones deportivas: además del Santiago Bernabéu y el Estadio Metropolitano, la capital ha de afrontar el hándicap de coordinar los conciertos del WiZink Center, de unas 3.000 localidades menos que el Palau, con los partidos de la liga de baloncesto del Real Madrid y el Estudiantes.

"No es bueno, porque no da un dato real, hacer una fotografía fija en un momento concreto en el que Elton John o Coldplay vaya a actuar en Barcelona", señala Manuel Saucedo, responsable de Impulsa Eventos, empresa gestora del WiZink Center, quien recuerda que este recinto "es por algo" en estos momentos el tercero de Europa y el quinto del mundo por actividad.

Saucedo puntualiza que es "incuestionable" que hace años Barcelona encabezaba la música en vivo internacional en España, aunque sostiene que "desde hace años es Madrid quien lidera la música en vivo" a pesar de reconocer que la capital española "no tiene un estadio olímpico que está libre todo el año cuando se trata de una gira de estadios".

No obstante, la balanza en cuanto a disponibilidad podría cambiar de cara al próximo año, en el que las reformas del Bernabéu prometen hacerlo más proclive a acoger conciertos sin dañar el campo y las obras del Camp Nou obligarán a los jugadores del Barça a ocupar el Olímpico.

La cercanía de Barcelona al resto de Europa es también tenida en cuenta como un factor determinante por Albert Salmerón, presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), quien, si bien señala que "la mayoría de giras de grupos pequeños y medianos acaban pasando por ambas ciudades", recuerda que "esto cambia en las grandes giras, donde hay menos fechas e intentan rentabilizar más".

"Estas grandes giras tienen un periodo limitado de dos, tres, cuatro o cinco semanas en Europa, a lo sumo" -explica Salmerón-, lo que deja disponible "un número limitado de fechas contando desplazamientos entre ciudades, el montaje de infraestructuras y que tienen que visitar equis países para acudir al territorio posible en sus mercados más importantes y otros que quieran potenciar".

Sin embargo, como subraya Grima, "muchos artistas van a Portugal", lo que hace a Madrid un destino más cómodo y accesible: "La gente sabe que España es un mercado importante y cuando se puede llegar a Madrid, se intenta llegar a Madrid", resuelve, por lo que descarta alguna preferencia por una ciudad sobre otra desvinculada del ámbito mercantil.

En ello coincide Saucedo, quien considera desacertado "deducir que Barcelona está por encima de Madrid en cuanto a música en vivo de grandes giras", hecho que demuestra que la banda U2 eligiera Madrid como única ciudad española en su gira de 2018 o la llegada en exclusiva a la capital de Niall Horan el próximo año.

Con respecto a los estilos musicales preferidos en cada lugar, Salmerón afirma que es trabajo del promotor y tener "un buen olfato" en géneros como el rock, que "siempre ha tirado más" en Madrid.

Esta misma visión de mercado les ha llevado a probar con éxito destinos alternativos a las dos grandes metrópolis como Sevilla, donde las entradas para Red Hot Chili Peppers (2022) se vendieron más rápido que en Barcelona, Galicia o Euskadi, explican. EFE

