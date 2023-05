Sandro Ramírez: "Vine aquí para conseguir el ascenso y lo hemos logrado"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 may. El delantero de la UD Las Palmas Sandro Ramírez ha manifestado tras el ascenso del equipo a Primera División que regresó a la isla "para esto" y al final lo han logrado tras empatar sin goles ante el Deportivo Alavés en la última jornada de LaLiga SmartBank.

"Ha sido un año muy difícil en lo personal, he tenido muchas lesiones, no terminaba de arrancar, pero he terminado muy bien la temporada, tratando de ayudar al equipo todo lo posible. Vine para conseguir el ascenso y lo hemos conseguido", ha declarado poco después de finalizar el choque ante el equipo vitoriano.

"Este equipo ha demostrado durante todo el año estar arriba, tenemos una gran plantilla y el año que viene vamos a competir en Primera División", ha añadido el delantero que llegó el pasado verano cedido desde la SD Huesca, con una opción de compra que ejercerá el club isleño.

Sandro cuenta en su palmarés con dos títulos de Liga, dos Copas del Rey, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa, todos ellos conseguidos con el FC Barcelona entre las temporadas 2014-2015 y 2015-2016.

"Cambiaría todo eso por ascender con la UD Las Palmas", aseguró públicamente hace solo nueve días el futbolista formado en las categorías de base del equipo amarillo, y este sábado ha cumplido su sueño. EFE

1011210

rg/jmr/mmg