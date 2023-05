Luis García: "Si me la tuviera que jugar contra alguien, no querría al Espanyol"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 27 may. El entrenador del Espanyol, Luis García, afirmó este sábado antes del partido de mañana contra el Valencia que si él se la tuviera que "jugar contra alguien", no le gustaría que fuera el cuadro blanquiazul "a estas alturas" del campeonato.

El técnico asturiano confía plenamente en su grupo: "No conozco a las otras plantillas, pero sé que estos de aquí dentro están muy locos y cuando uno está loco puede pasar cualquier cosa".

En este sentido, el preparador recordó que el bloque remontó un 0-3 contra el Atlético. "Logramos el 3-3 y pudimos hacer el 4-3", apuntó en la rueda de prensa en el RCDE Stadium.

Este encuentro supone, para Luis García, una "clara evidencia" de que el Espanyol está "preparado psicológicamente" para esta recta final de curso. "Venimos de vivir situaciones muy complejas, hemos sobrevivido y ahora mismo lo tenemos en nuestras manos. Somos un rival a tener en cuenta", reflexionó.

El entrenador explicó que no hace "ningún tipo de cuenta" y únicamente piensa en ganar al Valencia. De hecho, si el equipo no gana podría, en función del resto de resultados, descender matemáticamente, aunque este escenario no lo contempla: "Sólo pienso en ganar. Mis equipos nunca salen a especular".

En este sentido, Luis García aseveró que sumando "seis de seis", en referencia al partido de mañana contra el Valencia y al de la próxima jornada frente a Almería, existe "un gran porcentaje" de que el cuadro blanquiazul siga en la máxima categoría la próxima temporada.

Preguntado por si estaba ante el partido más importante de su carrera como entrenador, el asturiano confesó que siempre se toma el siguiente duelo como el más relevante, aunque no escondió su trascendencia: "La repercusión es mayor, pero me lo tomo con tranquilidad por la confianza que tengo en estos jugadores".

La fortaleza mental del vestuario, insistió el responsable del banquillo, es "tremenda" y recordó que el equipo "se ha hecho a base de muchos golpes psicológicos". "Llevamos mucho tiempo viviendo en el alambre", resumió, pese a no esconder que mañana se miden a un "buen rival".

Finalmente, Luis García destacó el apoyo de los 800 pericos que se desplazarán para animar al equipo en Mestalla: "Jugar en casa tiene una parte positiva, pero estos 800 pericos se sentirán como si fueran 5.000. El equipo lo notará". EFE

