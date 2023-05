Redacción deportes, 27 may. Los monotipos V065 (de 19,85 metros de eslora), que tomaron la salida de Alicante el pasado 15 de enero en la primera etapa de The Ocean Race -Vuelta al Mundo por Equipos- con destino a Cabo Verde y que tras completar la misma ya no siguieron, volverán a la competición al inicio de la sexta etapa (Aarhus-La Haya) próximo 8 de junio.

De esta manera completaran, con la sexta y la séptima etapa (La Haya-Génova), la llamada VO65 Sprint Race, un recorrido muy reducido que no tiene nada que ver con una vuelta la mundo que están desarrollando los IMOCA60.

La parte positiva es que los VO65 retornan con el 'WindWhisper' polaco que el pasado 21 de enero, patroneado por el cántabro Pablo Arrarte, ganó la primera etapa, seguido del Team JAJO neerlandés y el 'Austrian' austríaco que completaron el podio.

El 'WindWhisper' ya está en Aarhus, entrenando y Pablo Arrarte ha comentado que tienen "muchas ganas de volver a la regata después de la excelente primera etapa".

"Estamos preparados, el barco está listo. Nuestra tripulación es internacional, tiene un fuerte componente polaco y contará con algunos cambios. Vamos a navegar con hasta seis regatistas menores de 30 años para brindarles a los jóvenes la posibilidad de demostrar sus habilidades en un entorno verdaderamente profesional", ha añadido.

Los equipos, excepto el 'Ambersail' lituano, que no competirá en las dos últimas etapas, se reunirán en Aarhus en los días previos a la regata In Port (4 de junio), y luego los VO65 navegarán directamente a La Haya (sin la baliza de paso de Kiel), con la salida programada para el 8 de junio. EFE

