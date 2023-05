Javier Aguirre: "El cuerpo nos pide ganar al Barcelona"

Palma, 27 may. Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha afirmado que su equipo "hará los honores" este domingo "al campeón por su buena temporada", pero advirtió que no se sumarán "a ninguna fiesta" en el Spotify Camp Nou: "El objetivo es competir; el cuerpo nos pide ganar al Barcelona", remarcó en la conferencia de prensa previa a la visita de los bermellones a la capital catalana.

"Será un bonito día, se despide un gran jugador (Sergio Busquets), pero nosotros, con los deberes hechos, no podemos ir a especular. Todos esos factores confluyen para llegar atentos al Nou Camp", dijo Aguirre, quien confirmó las bajas de hasta siete futbolistas y rotaciones en la portería.

"A las bajas ya conocidas (Raillo, Agustinsson, Ruiz de Galarreta, Nastasic) se unen las de Lee y Sánchez, por sanción, y la de Dennis (Hadzakadunic), lesionado. Llevaré a cinco chicos del filial y en la portería estará Dominik (Greif)", explicó el "Vasco", confirmando que dará descanso al guardameta serbio Predrag Rajkovic, titular durante toda la temporada.

"El equipo se ha quitado un peso de encima (al asegurar la permanencia desde hace tres jornadas) y no hay mejor motivación que jugar contra el campeón en su campo. Es todo un premio a la temporada, pero tenemos que hacer un partido digno, no ir a pasear ni a tomarte fotos", señaló.

El entrenador de los bermellones también se refirió a la posibilidad de clasificarse para disputar la Liga Conferencia, objetivo del que le separan 3 puntos.

"Puede ser -precisó- pero no estamos preparados para pasar en la clasificación a equipos que fueron diseñados para Europa (Osasuna, Athletic, Girona y Sevilla). Estamos haciendo una buena temporada y ojalá las sellemos bien, y si matemáticamente te viene un premio gordo, bienvenido será. No nos cerramos ninguna puerta de antemano, pero el calendario que tenemos es difícil contra dos equipos (Barça y Rayo Vallecano) que juegan muy bien al fútbol".

Con respecto a la renovación de su contrato al frente de la dirección técnica del club balear, Aguirre, insistió en que se siente "muy a gusto" en la isla.

"Siempre he estado tranquilo. Aquí estoy muy a gusto, de verdad, siempre lo he dicho en público y lo he dicho a mi familia. A mi representante (que está en Palma ultimando el acuerdo con la directiva) le he dicho que me deje en paz hasta después del partido ante el Rayo", argumentó.

El preparador aprovechó el encuentro con los medios de comunicación para agradecer a los aficionados que corearon su nombre tras la victoria (1-0) ante el Valencia la pasada jornada en Son Moix.

"Estaba distraído con los cambios y no lo agradecí en su momento. Quiero tener este gesto con la afición, que lo tuvo conmigo, dándoles las gracias", concluyó el preparador mallorquinista.EFE.

1000336

pcl/ja/ea