El PSOE de Jaén denuncia un supuesto intento de compra de votos por parte del PP

Madrid/Jaén, 27 may. El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Jesús Viedma Quesada, ha presentado este sábado una denuncia por un presunto intento de "compra de votos" por parte de dos candidatos del PP al ayuntamiento de esa ciudad para las elecciones de este domingo.

Quesada ha denunciado los hechos esta tarde en la comisaría de Policía de la localidad andaluza, donde ha informado de la recepción por WhatsApp de capturas de imágenes de conversaciones mantenidas en esta misma aplicación que revelarían lo ocurrido.

En esas conversaciones, según el denunciante, el concejal del PP Antonio Losa Valdivieso "le manda a un tal Fernando" el número de teléfono de Manuel Palomares Herrera, también edil popular y, al igual que el primero, candidato a las elecciones municipales.

Otras capturas de WhatsApp, según la denuncia, contienen una conversación en la que Palomares promete a Fernando "pagarle a cambio de votos, recordándole que tiene hasta las 20:00 horas" de este domingo para votar en el colegio electoral de la Avenida Ruiz Giménez. La denuncia no detalla el número de votos supuestamente objeto de la transacción ni el importe que se iba a pagar por ellos.

Palomares, además, se compromete a llamar a Fernando sobre las 21:00 horas "para cumplir con lo que han hablado", relata la denuncia, a la que se adjuntan las conversaciones de Antonio Losa y Manuel Palomares con Fernando.

En las capturas de WatsApp se leen frases de Fernando como "solo espero que cumplas tu palabra", "nosotros mañana estamos allí para votar" y "no me dejes que estoy muy apurado", de acuerdo con la denuncia.

También aparecen otros detalles sobre el supuesto procedimiento que se llevará a cabo: "Después me dirán cuántos habéis sido. Él hace luego el recuento y cuadramos nosotros luego. ¿Te parece?", dice supuestamente Palomares.

"Vale, pero ¿eso cuándo me lo das? Que te dije que me hace falta. Si no nos pagan no vamos a votar", dice supuestamente Fernando en otro momento de la conversación, a lo que el interpelado contesta: "el lunes por la mañana nos vemos si quieres y lo formalizamos".

Y la réplica textual a esta propuesta es: "eso no fue lo que hablamos. Me dijiste que los dabas antes", a lo que su interlocutor responde: "No te preocupes, Fernando, confía en mi. Esto está casi hecho, es el último empujón para asegurarnos". EFE

scr/jsm/mmg