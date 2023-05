Djokovic: "Tras la retirada de Rafa el año próximo me pregunto cuánto voy a durar yo"

París, 27 may. El serbio Novak Djokovic aparece como uno de los principales candidatos a ganar este año el torneo de Roland Garros, el primero en dos décadas que se jugará sin el español Rafael Nadal, cuyo anuncio de la retirada el año próximo le hizo cuestionarse su futuro en el circuito.

Djkovic aseguró este sábado que considera al español Carlos Alcaraz como el principal favorito para levantar la Copa de los Mosqueteros, aunque asegura que hay otros candidatos entre los que figura él mismo.

Sin Nadal, dijo, "hay oportunidades para todo el mundo" porque con él "sería el favorito incontestable". "No puedo decir que vaya a echarle de menos, cada vez que le he afrontado he tenido que batirme hasta las entrañas", aseguró el serbio, que consideró al español "su mayor rival", "el que más ha impactado" su carrera porque "siempre ha sido un factor de motivación".

El anuncio de que el año próximo será el último de Nadal "me hizo pensar. ¿Qué pasa con mi carrera? ¿Cuánto tiempo voy a jugar más? No voy a hacer ahora ningún anuncio, pero es algo que me hace reflexionar. Me provocó muchas emociones ese anuncio", aseguró.

Djokovic reconoció que el hecho de que en Roland Garros puede ganar su 23 Grand Slam y superar así a Nadal "es un motivo de motivación".

"Una de las razones por las que todavía juego a este nivel es para romper todos los récords", dijo el serbio, que aseguró que a sus 36 años va a preservar algo su físico y dar prioridad a los Grand Slam.

El número 3 del mundo designó a Alcaraz, su posible rival en unas hipotéticas semifinales, como el favorito "porque es el número 1 del mundo" y porque "tiene la reputación de ser alguien muy sano, muy disciplinado", además de la influencia positiva de Juan Carlos Ferrero.

"Ha ganado grandes títulos sobre tierra batida esta temporada y eso le convierte en el favorito. Aunque él solo haya ganado un Grand Slam y yo 22, si se miran los últimos meses, la forma en la que ambos estamos, es más favorito que yo", agregó.

Pero matizó que "los Grand Slam son torneos diferentes" y señaló que "la experiencia está de (su) lado".

"¿Cuánto va a influir eso? Si nos cruzamos ya lo veremos. Pero si miramos las cosas desde el punto de vista del juego y de la forma, él es el favorito", insistió.

El serbio aseguró que también hay otros candidatos al título, entre los que mencionó al ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo y que "comienza a jugar bien sobre tierra batida", el griego Stefanos Tsitsipas, el alemán Alexander Zverev, el italiano Jannick Sinner, el danés Holger Rune o el noruego Casper Ruud.