Despedida y cierre pensando ya en la próxima temporada

Santander/Cartagena, 27 may. El Racing de Santander y el Cartagena despedirán la temporada en El Sardinero en un partido en el que ambos técnicos ya están pensando en la próxima campaña y han confirmado que darán minutos a los menos habituales.

El preparador del conjunto cántabro, José Alberto, señalaba esta semana que desde que el equipo consiguió el objetivo, hace un par de jornadas, ya está trabajando en planificar el próximo curso, aunque reconoce que quieren terminar el campeonato con una victoria para irse de vacaciones "con buenas sensaciones".

De su rival destacó que el Cartagena "es muy buen equipo", de los que más le han gustado, porque "combina veteranía y juventud, talento, es asociativo, arriesga y tiene posesión altísima en sus partidos".

En cuanto al once que presentará, el entrenador verdiblanco ha adelantado que jugadores como Cedric o el canterano Mario serán de la partida, y las lesiones de Germán e Íñigo, junto con las sanciones de Aldasoro y Dani Fernández, pueden dar entrada a futbolistas como Unai Medina, Fausto Tienza o Bobadilla, que debutará esta temporada tras su lesión de larga duración.

El Cartagena, en el que también se presumen numerosos cambios en el once de Luis Carrión, podría incluso terminar séptimo en función de lo que haga el Oviedo, con lo que podría firmar la segunda mejor puntuación del club en el fútbol profesional.

"Queremos disfrutar del partido e intentaremos quedar séptimos, que es el objetivo que tenemos ahora", indicó el técnico, quien hará algunos cambios en su once. "Hay jugadores que entrenaron muy bien y que no tuvieron el premio de jugar y se lo merecieron, por lo que quiero que lo tengan en este partido", explicó el técnico barcelonés, quien no contará en este choque con Yan Eteki, Jairo Izquierdo, Óscar Ureña e Isak Jansson, quienes no entraron en la convocatoria.

El Efesé, que viene de perder por 1-4 en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas, lleva cuatro partidos sin vencer -dos empates y dos derrotas-, una racha que le hizo despedirse de la promoción de ascenso a Primera División, y querrá romper esa racha para cerrar la campaña con buen sabor de boca.

- Alineaciones probables:

Racing de Santander: Parera; Unai Medina, Mantilla, Bobadilla, Mario; Yeray, Juergen, Fausto Tienza, Pombo, Sangalli; y Cedric.

Cartagena: Marc Martínez; Miguelón, Kiko Olivas, Pablo Vázquez, Iván Martos; Musto, Sangalli, De Blasis; Franchu, Ferreiro y Alfredo Ortuño.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité Vasco)

Campo: Campos de Sport de El Sardinero

Hora: 16.15

EFE

1011177

1010051

lhv/mg-ij/jap