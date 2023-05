Roma, 27 may. En menos de dos minutos el Fiorentina consiguió este sábado dar la vuelta al marcador y llevarse la victoria ante un Roma (2-1) que se queda posibilidades de entrar en los puestos de Liga de Campeones y cuyas opciones de estar presente en dicha competición pasan por ganar al Sevilla el próximo miércoles en la final de la Liga Europa.

La 'Fiore' consiguió quitarse el mar sabor de boca de la final de la Copa Italia que perdió este miércoles ante el Inter y recuperó la senda de la victoria ante un Roma que hizo una gran primera parte pero que en el segundo acto pecó de un exceso de pasividad y le acabó pasando factura.

Pensando ya en la final del próximo miércoles, en la que no solo está en juego otro título europeo, el que sería el segundo consecutivo de los 'giallorossi', Mourinho salió en Florencia con un once inédito, plagado de suplentes y canteranos que a punto estuvieron de cambiar la mala racha del equipo romano en la Serie A, en la que no gana desde el pasado 16 de abril ante el Udinese.

Pero el Fiorentina, que también es finalista europeo -de Liga Conferencia-, un equipo que llegaba con la necesidad de ganar para acabar octavo en la tabla, un puesto que, en caso de que la UEFA decida sancionar al Juventus sin competiciones europeas significaría entrar de nuevo en Liga Conferencia, supo mantenerse con vida hasta los momentos finales del partido, en los que se desmelenó para conseguir la remontada, una buena despedida para su público en el último partido de la temporada en el Artemio Franchi.

Un final feliz que comenzó de una manera radicalmente diferente, con un Roma superior en los primeros compases comandado por El Sharaawy, que está terminando la temporada en un gran estado de forma. De hecho, el italiano fue el que culminó la contra que inició Belotti y que Solbakken le sirvió en bandeja, con la cabeza, dentro del área para abrir el marcador.

Tuvo en la primera mitad varias ocasiones el conjunto que dirige Jose Mourinho para ampliar la ventaja, pero el desacierto de Belotti de cara a puerta y las grandes intervenciones de Cerofolini negaron el gol a un equipo que sigue sufriendo ofensivamente, pese a que en días como este sábado haya sido capaz de generar situaciones muy favorables.

Y eso es algo que el conjunto 'Viola' no suele perdonar. Los de Italiano fueron poco a poco llevando el partido a su terreno, hundiendo a un Roma que se desentendió del balón y casi no generó peligro ni saliendo a la contra. El dominio local era más que palpable, pero no conseguía derribar la defensa romanista.

Hasta que apareció sobre la bocina Jovic, que en la final de Copa fue muy criticado por sus desaciertos, para poner el empate con un gol de delantero puro, remachando un balón suelto en el corazón del área para poner el empate y dar alas a los suyos, que lejos de contentarse con el punto fueron a por la victoria.

Y la encontraron tres minutos después, en el 88. Fue Ikone el que, aprovechando un error de Ibáñez en el despeje, empujó el balón sin oposición para sentenciar la victoria y las opciones del Roma de meterse entre los cuatro primeros.

Mientras, la 'Fiore' espera una posible sanción para colarse en la Liga Conferencia, aunque al igual que al Roma con el Sevilla, le queda la vía de la final ante el West Ham.

-- Ficha técnica:

2 - Fiorentina: Cerofolini; Venuti (Dodo, m.62), Igor, Martínez Quarta (Milenkovic, m.46), Biraghi (Terzic, m.46); Mandragora, Duncan (Kouame, m.76); Ikoné, Barák, Saponara (Castrovilli, m.62); Jović.

1 - Roma: Svilar; Missori, Smalling (Mancini, m.46), Llorente, Zalewski (Abraham, m.80); Bove, Tahirović, Wijnaldum (Cristante, m.60); El Shaarawy (Celik, m.46), Solbakken (Ibáñez, m.71) y Belotti.

Goles: 0-1, m.11: El Shaarawy; 1-1, m.85: Jovic; 2-1, m.88: Ikone.

Árbitro: G. Ayroldi. Mostró tarjeta amarilla a Saponara (m.25), Martínez Quarta (m.43), Venuti (m.50), Jovic (m.64) e Igor (m.77), por parte del Fiorentina; y a Missori (m.32), Solbakken (m.58) y Mourinho (entrenador, m.84), del Roma.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima séptima jornada de la Serie A disputado en el Estadio Artemio Franchi de Florencia. EFE

tfc/ism