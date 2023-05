Las diez inversiones de patrocinio deportivo más altas en Europa en el 2022

Madrid, 26 may. La inversión llevada a cabo por la compañía de software Oracle para convertirse en patrocinador principal de la escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing, cifrada entre 80 y 90 millones de euros anuales, se situó como la mayor realizada en patrocinio deportivo en Europa durante el año 2022.

Le siguen en esta lista, reflejada en un informe de Nielsen en colaboración con la European Sponsorship Association (ESA), tres acuerdos relacionados con el fútbol y que se sitúan entre los 70 y los 80 millones de euros; la renovación del banco Standard Chartered con el Liverpool, la de la firma de ropa deportiva Adidas como patrocinador técnico del Arsenal y la de la aerolínea Emirates con el Real Madrid.

En quinta y sexta plaza, en una horquilla entre 60 y 70 millones de euros, aparecen la firma del París Saint-Germain con otra compañía aérea como Qatar Airways y la de la empresa de hardware OPPO con la Liga de Campeones.

Completan el top-10 la renovación de la energética Petronas con la escudería de Fórmula 1 Mercedes-AMG, el "naming" de Alfa Romeo en la misma disciplina, la asociación del servicio de música digital Spotify con el Barcelona y la renovación del Bayern de Múnich con la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom. Todas ellas se valoran entre 50 y 60 millones de euros.

En lo que respecta a otros puntos del estudio, se analizan también las industrias que más dinero invierten en patrocinio deportivo. Aquí sigue dominando la ropa y el equipamiento deportivo con un 8%, bajando con respecto al 2020 (10%) pero repuntando de un año a esta parte (7%). La segunda posición la ocupa el software (6%) y la tercera las apuestas (5%).

Llama la atención la entrada en la lista, al no haber estado en las anteriores, del Blockchain, las criptomonedas y las NFTs (4%); quienes han cubierto algunos vacíos desde la retirada de las empresas de apuestas en muchos mercados. Aún así se considera un mundo altamente volátil y muchas compañías no han cumplido sus obligaciones financieras con los 'right holders', rescindiéndose contratos antes del vencimiento natural. Por ello, clubes y organizaciones deportivas son significativamente más cautelosos ahora con estos patrocinios.

Por deportes, el fútbol absorbe el 47% del mercado, con un ascenso del 4% en relación a hace un año. Por detrás siguen situándose los eSports, un sector fuerte y estable cuyo porcentaje decrece, del 11% al 9%, por no ir parejo al aumento de las cifras globales. El rugby, en año de Mundial, asciende al 5%; y el balonmano experimenta un descenso (3%) comparado con el 5% del año 2020 y el 2021.

A la hora de hablar de países España, un 14%, es el mercado que más ha crecido, superando el 10% del Reino Unido. Entre los motivos que lo explican Nielsen destaca la estabilización del mercado tras la prohibición del patrocinio de apuestas en 2021, el crecimiento comercial de los principales clubes de La Liga y el importante impulso del deporte femenino y las deportistas como embajadoras.

Alemania sigue siendo el país en el que más dinero se ubica en patrocinio deportivo con 4.060 millones de euros, con el Reino Unido un escalón por debajo gracias a sus 3.340 millones de euros. España con 1.100, Italia con 1.090 y Francia con 1.020 completan el top-5.