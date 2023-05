La juez admite la personación en el caso al Real Madrid, pero no del CSD

Barcelona, 26 may. La magistrada del juzgado número 1 de Barcelona ha admitido la personación en el procedimiento del caso Negreira al Real Madrid, pero no la petición como acusación particular o popular del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En las diferentes resoluciones notificadas sí se admite la personación del socio del Real Madrid, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo; del socio compromisario del FC Barcelona, Pompili Roiger Juny, así como de la 'Associació per a promoció d'activitats socials i esportives 2004', que engloba al grupo de socios barcelonistas 'Un Crit Valent', todos ellos previa prestación de un fianza de 3.000 euros para el ejercicio de la acción popular.