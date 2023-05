Íñigo Vélez: "Hay mucha carga a nivel mental por la situación que vivimos"

Lugo, 26 may. El entrenador del Lugo, Íñigo Vélez, admitió que la "carga mental" del equipo es alta después del descenso a Primera Federación y deseó darse una alegría este sábado ante el Burgos en la despedida del fútbol profesional.

"Hay mucha carga a nivel mental por la situación que estamos viviendo. No perdemos la ilusión, pero está claro que es la última semana en Segunda División. Llevamos muchísimo tiempo esperando ganar, el año que viene no vamos a estar en Segunda y qué mejor que despedirse con una victoria", expresó en una rueda de prensa.

El técnico, el cuarto que ha tenido el equipo esta temporada y que lleva once partidos en el club, explicó que fue una temporada "dura para todos".

"Yo llevo once partidos, vine con toda la ilusión y me voy jodido por no ganar. Lo que se desea en esta situación es acabar para volver con ilusión el año que viene", expuso.

El técnico consideró que el partido que les "mató" fue el del Racing de Santander, que les igualó en un córner en la última acción, justo después de que a su equipo no le pitaran otro a favor.

"Luego, tuvimos ocasiones contra la Ponferradina para ganar y, a partir de ahí, fue mazazo tras mazazo", expuso.

Del Burgos, recordó que fue de más a menos en una temporada en que llegó a liderar la clasificación.

"Empezó líder con pocos goles a favor pero rentabilizándolos mucho, este año hizo grandes fichajes y al final se descolgó de la zona de playoff pero hizo una temporada increíble para ser su segundo año consecutivo en Segunda División", advirtió.

Sobre su futuro, afirmó que "una vez que acabe" el partido con el Burgos será un tema que se "hablará" con el club.

"Yo estoy encantado aquí. El único problema es que no he ganado ni un partido. Me encontré un staff técnico increíble, todas las facilidades del club para intentar ese milagro de salvarnos y la afición conmigo estuvo muy bien a pesar de los resultados", expresó.

Con autocrítica, dijo que "tenía que haber sacado más chispa" de un equipo que lleva 20 partidos sin ganar, 11 con él, pero al que ve con opciones de volver la próxima temporada a Segunda División.

"Es un club humilde, pero trabajador, que se ha mantenido en el fútbol profesional estos once años y esa es la idea que seguro va a tener la próxima temporada y que le va a hacer volver pronto al fútbol profesional", pronosticó. EFE

