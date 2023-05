El receptor cinco veces Pro Bowl DeAndre Hopkins deja los Cardinals

Redacción Deportes, 26 may. El receptor cinco veces Pro Bowl, DeAndre Hopkins, dejó este viernes a los Arizona Cardinals para buscar un equipo que le dé estabilidad a su carrera para la temporada 2023 de la NFL.

"Creo que eso es algo que realmente no he tenido en los últimos dos años de mi carrera desde Houston hasta estar en Arizona; he pasado por tres o cuatro gerentes generales en mi carrera, demasiados cambios", explicó el receptor.

Hopkins se refirió a los múltiples cambios en directivas, entrenadores y 'quarterbacks' de los equipos en los que ha estado.

El cinco veces seleccionado Pro Bowl señaló qué es lo que desea encontrar en un nuevo equipo.

"Para mí lo es todo una gran gestión de la gerencia, un mariscal de campo que ame el juego y una gran defensa, porque las defensas ganan campeonatos", subrayó.

Los Arizona Cardinals se despidieron del jugador con un mensaje a través de sus redes sociales en el que le agradecieron su estancia de tres temporadas a través de las cuales generó 221 recepciones para 2.696 yardas y 17 anotaciones en 35 juegos.

La temporada pasada el receptor se perdió los primeros seis juegos luego suspendido por violar la política de drogas para mejorar el rendimiento de la NFL.

El veterano nacido en Clemson, South Carolina, hace 30 años arribó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft del 2013 para jugar con los Houston Texans, equipo en el que permaneció hasta la temporada 2019.

La molestia de Hopkins en los Cardinals se dio por la incertidumbre en el tiempo de recuperación que tendrá el 'quarterback' Kyler Murray, quien se lesionó el ligamento cruzado anterior y el cartílago en la semana 14 de la temporada pasada.

Murray fue operado y puede que se pierda al menos la mitad de la temporada 2023. Entre las opciones que tiene Arizona para suplirlo está el novato Clayton Tune, Jeff Driskel, Colt McCoy y David Blough.

Con la salida de Hopkins los Cardinals tendrán un ahorro de hasta ocho millones de dólares en el tope salarial.

Sin el que fuera estelar en la posición, el cuerpo de receptores del equipo dirigido por el entrenador Jonathan Gannon queda compuesto por Marquise Brown, Greg Dortch y Rondale Moore. EFE

