Alonso y Sainz dan pie a la ilusión en los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de F1

Alonso en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de F1 (REUTERS/Stephane Mahe)

Carlos Sainz parecía decidido a dominar por completo el primer día de rodaje en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Sin embargo, sus planes se torcieron a punto de entrar en los 15 últimos minutos de la segunda sesión de entrenamientos libres disputada este viernes: el Ferrari del madrileño tocó las protecciones con su rueda derecha, no pudo girar a continuación y se fue derecho contra el muro, chocándose exactamente en el mismo sitio que su compañero Charles Leclerc en 2021. Fue la nota desafortunada de una jornada de pruebas bastante dulce para los españoles, siempre metidos en la batalla plena de igualdad por las primeras posiciones.

Fernando Alonso también demostró por qué tiene entre ceja y ceja la 33 estos días: terminó el día cuarto, un puesto por detrás de Sainz. El Aston Martin del bicampeón del mundo español llegó a rodar primero (también lo hizo por la mañana), nada más salir a la pista con los neumáticos blandos. Incluso le metió medio segundo al Red Bull de Max Verstappen antes de que el neerlandés se repusiese de una primera sesión para olvidar y acabase al frente de los Libres 2, con un tiempo de 1:12:462. El que no pudo revertir sus malas sensaciones fue Checo Pérez, aún peor en los segundos entrenos (séptimo).

Todo quedó en un puño y la clasificación del sábado promete ser de altos vuelos: entre Verstappen y Lewis Hamilton, sexto, apenas hubo 4 décimas de separación. Los españoles nunca se despegaron de esa lucha sin cuartel. Por la tarde, Alonso se mostró más rápido en el primer sector del trazado, mientras que el segundo y el tercero pertenecían a un Sainz que fue primero en los Libres 1 y que bien pudo haberse mantenido en lo más alto también en la sesión vespertina. Sólo su accidente le cortó la progresión, con Leclerc quedándose en segundo lugar. Queda por ver si el percance merma su confianza, desbordante hasta ese momento en Montecarlo.

Retiran el coche de Carlos Sainz tras su accidente en los entrenamientos libres de Mónaco (REUTERS/Stephane Mahe)

Sainz lidera la primera sesión

El primer aviso de que Ferrari y Aston Martin han ido a por todas a las calles monegascas tuvo su primer capítulo por la mañana, cuando Sainz fue el más rápido de los Libres 1 con un tiempo de 1:13.372. El madrileño dejó claro desde el principio por qué su escudería tiene una muy buena oportunidad de triunfo este fin de semana en Mónaco. Tras dos segundos puestos consecutivos en este Gran Premio, se ha mostrado competitivo desde el minuto uno de acción en el Principado.

Alonso ha sido su más inmediato perseguidor, confirmando las advertencias de protagonismo que ha venido lanzando en los últimos días. Podría haber marcado un mejor tiempo más sobresaliente si no se hubiese encontrado con tráfico en sus intentos óptimos, pero aun así marchó primero de forma provisional y estuvo a 0.020 de Sainz muy poco antes del final (0.038). En esta primera tanda (bastante limpia salvo por dos banderas rojas, debido a un toque de Hulkenberg y a un accidente de Albon), el Ferrari menos competitivo no fue el del ganador del Gran Premio de Gran Bretaña de 2022, sino el de un Charles Leclerc que no se encontró demasiado cómodo ni satisfecho y terminó quinto.

Max Verstappen este viernes en Mónaco (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Lewis Hamilton, que también fue primero parcialmente, quedó tercero, más adaptado a las mejoras de Mercedes que Russell pero sin que su crono pudiese hacer sombra a los de los dos españoles. Ni mucho menos lo lograron los Red Bull, cuarto (Pérez) y sexto (Verstappen) en una primera sesión de entrenamientos que demostró que pueden sufrir lo suyo en un circuito menos veloz que los anteriores: ninguno de los coches de la escudería austríaca pudo pelear por la cabeza.

De hecho, Checo Pérez llegó a provocar el enfado de Alonso al incomodarle de forma voluntaria en una vuelta. “Estos tíos son increíbles”, protestó el asturiano por radio mientras su ingeniero le decía que lo había hecho lo mejor posible. “¡No me importa! Estaré en el medio de la trazada en mis vueltas lentas”, respondió el bicampeón del mundo, con Aston Martin confirmándole a continuación que el Red Bull que iba lento adrede era el de Pérez. Por otro lado, Verstappen se quejó de problemas en su coche también por la radio, considerándolo inconducible: quedó a ocho décimas del liderato que sí logró ostentar horas después.

