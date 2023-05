Alonso, ante su primera gran oportunidad de victoria de la temporada: la 33 puede llegar en el GP de Mónaco

Fernando Alonso en Mónaco (EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Fernando Alonso nunca se esconde ni se muerde la lengua. Tanto en los buenos momentos como en los malos, el piloto español evidencia la realidad que vive en el equipo para el que corre en la Fórmula 1, sin tapujos. Cuando su coche no rinde como a él le gustaría, lo dice. Cuando el monoplaza funciona a las mil maravillas, también. Así pues, era de esperar que, movido por su competitividad natural y por los cuatro podios en cinco carreras que lleva en 2023, llegase al Gran Premio por excelencia, Mónaco, pisando fuerte: “Mentiría si dijera que no vengo pensando en que puedo ganar”.

“No somos los más fuertes”, reconoce Alonso sobre Aston Martin, ya que la primacía en el Mundial le pertenece en exclusiva a Red Bull. Concede, además, que el resto de escuderías “también mejora”, como Ferrari. Sin embargo, el asturiano es muy consciente de que tanto su equipo como el que lo fuera, en el que ahora milita Carlos Sainz, tienen una gran oportunidad de paliar el dominio austríaco desde este viernes en el Principado. Por eso, el bicampeón del mundo va con todo: “Voy a atacar más que cualquier fin de semana, entre los muros hay oportunidades, no me importa que llueva o que no”.

En su equipo, hay mucha curiosidad por ver cómo se comporta el coche en un circuito de baja velocidad como este, tal y como reconoce el asturiano. En una carrera donde la habilidad del piloto es fundamental, alguien con la sapiencia de Alonso siempre gana enteros: ya se impuso dos veces en Montecarlo, con la dificultad añadida de lograrlo de forma consecutiva (2006 y 2007) y en dos equipos distintos (Renault primero y McLaren después). Sabe manejarse en un trazado con curvas, estrecho y lento como este, más si cabe con un coche como su actual Aston Martin, al que Mónaco le va muy bien en ámbitos clave: carga aerodinámica, agarre, neumáticos...

Fernando Alonso durante el Gran Premio de Miami (Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

La velocidad de la que tanto se suele aprovechar Red Bull en carrera no será tan importante este fin de semana, lo cual también juega muy en favor del español. De hecho, las posibilidades de que llegue su triunfo número 33 en el Gran Circo pueden pasar más por el sábado que por el domingo: con lo difícil que suele ser adelantar en Mónaco, hacer una buena clasificación es sinónimo de un buen resultado posterior en la mayoría de ocasiones. Algo, en sus propias palabras, “crucial”.

Red Bull cede el favoritismo a Aston Martin

Alonso no es el único convencido de que se puede dar la campanada en el Principado. En las altas esferas de Aston Martin comparten el optimismo de su piloto estrella ante la sexta fecha del campeonato, tal y como ha expuesto su jefe de equipo, Mike Krack, ya en territorio monegasco: “Todos tenemos grandes esperanzas en Mónaco con nuestros dos pilotos, tenemos un gran coche. En el simulador todos estaban muy ilusionados”.

Krack concede que “no hay tantas rectas” como en otros circuitos, aunque prefiere no lanzar las campanas al vuelo y recordar que no hay que olvidar a la competencia. “No hemos visto un Red Bull o un Ferrari o un Mercedes en configuración de alta carga aerodinámica, porque hasta ahora no teníamos una pista de esas características. Así que creo que sería fácil decir: ‘Ah, vamos a estar fácilmente delante’. No creo que sea tan fácil. Tendremos que estar al 100 por 100 todo el tiempo”, ha asegurado.

En su discurso prima, como siempre desde que Aston Martin elevó sobremanera sus prestaciones, la prudencia. Aunque lo cierto es que hasta el mejor constructor de la F1 actual, Red Bull, da como favorita a la marca británica en Mónaco. “Fernando y Ferrari son nuestros rivales aquí, no es nuestro mejor circuito”, ha llegado a reconocer Checo Pérez. Y toda una eminencia como Helmut Marko, asesor de los energéticos, ha ido aún más allá: “Alonso siempre es bueno. Su falta de velocidad máxima no será un problema en Montecarlo y si tienen un buen fin de semana estarán arriba en la clasificación. Es un candidato”.

Max Verstappen y Fernando Alonso en el podio del Gran Premio de Miami (REUTERS/Marco Bello)

El famoso DRS, del que tanto se benefician Max Verstappen y Pérez, no resultará tan protagonista como hasta la fecha. “No podemos usar una de nuestras fortalezas de carrera en Mónaco. Ya que el que pilota delante marca el ritmo, la degradación no es decisiva, no hay rectas donde nuestra ventaja pueda ser clave”, explica Marko, que comparte el enfoque de colocar a Ferrari también por delante en cuanto a las perspectivas de victoria porque “a veces es más rápido que nosotros en las curvas lentas”.

La vuelta de clasificación y aquellas cercanas a las paradas en boxes ya en carrera serán algunos de los pocos momentos en los que se podrá ser veloz en un Gran Premio que ensalza el buen pilotaje frente a todo lo demás. Por eso, un as en ese terreno como Fernando Alonso tiene los dientes más largos que nunca en lo que va de temporada: si su año ya desprende más glamour que cualquiera de los anteriores, imagínense cómo se disparará la euforia si gana por tercera vez en Mónaco, la cuna del mismo.

