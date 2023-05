Sindicatos de la Inspección de Trabajo exigen la dimisión de Montero por incumplir acuerdo

Madrid, 25 may. Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han exigido la dimisión de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por el incumplimiento del plan de modernización del organismo a través de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT).

"La responsabilidad es de Función Pública porque tiene que aprobar la RPT", ha afirmado este jueves el representante de CCOO en la ITSS, Fernando Boró, en rueda de prensa previa a la concentración convocada por los sindicatos frente a la Secretaría de Estado de Función Pública, aunque ha señalado también que Trabajo, "después de dos años, podría haber hecho mucho más".

Los sindicatos CCOO, CIG, CSIF, SITSS, SISLASS, UGT, UPIT y USESS llegaron en julio de 2021 a un acuerdo con Trabajo para reforzar la ITSS, el cual se convirtió en el "Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023", aprobado por el Gobierno a finales de ese año, pero que todavía no se ha implementado.

Durante la concentración de los funcionarios de la Inspección de Trabajo se han podido escuchar proclamas contra la titular de Hacienda tales como "Montero dimisión", "Hay dinero, hay acuerdo, solo falta la (ministra) Montero" o "Montero, la Inspección no se compra con dinero".

Esta última se refiere a la oferta que Función Pública hizo este miércoles, que incluye, además de un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo, una productividad de 6 millones de euros, como el año pasado.

"No nos van a comprar con esos 6 millones de euros", ha insistido Boró, que también ha añadido que "no se pueden crear 781 plazas si no se aprueba una RPT previamente", pues sería "un acto ilegal".

Los sindicatos, que aseguran junto a Trabajo que Función Pública ha negado la aprobación de la nueva RPT, han extendido al conjunto del Gobierno la responsabilidad y le han acusado de incumplir sus acuerdos.

Con todo, sí han señalado posibles motivos políticos en el fracaso de la reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Socia, en tanto que conflictos en Ministerios con titulares del PSOE, como el caso de los trabajadores de la Seguridad Social, se han resuelto con mayor presteza.

"Montero desbloquea. Cuando quieres, sí se puede", han coreado los manifestantes ante las puertas de Función Pública.

"Parece que cuando los jueces, con toda la razón del mundo, levantan la 'patita', el Ministerio de Justicia, dígase PSOE, dice 'voy a pagar'. Cuando Seguridad Social, dígase PSOE, dice 'tengo problemas' se hace caso (de los sindicatos)", ha espetado el representante de CSIF, Miguel Ángel Montero, quien ha aseverado que existe una motivación política.

El de CSIF ha definido la situación de "vergonzosa", en tanto que los funcionarios de otros Ministerios sí han visto cumplidas sus reivindicaciones mientras que en la Inspección de Trabajo, donde ese conflicto venía de lejos y con un acuerdo previo, no.

Según Montero, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del PSOE, se niega a dar solución al conflicto en la ITSS por la competición electoral con Yolanda Díaz.

Los sindicatos confirman que pretenden seguir con su esquema de paros parciales hasta llegar a la "huelga total" del 26 al 30 de junio que se convertiría en indefinida. EFE

ror/ltm

