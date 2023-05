La negativa de Arne Slot al Tottenham aumenta las opciones de Luis Enrique

Londres, 25 may. La negativa de Arne Slot, que aseguró que se quedará en el Feyenoord una temporada más, aumenta las opciones de Luis Enrique, uno de los principales candidatos al banquillo del Tottenham Hotspur para el curso que viene.

Slot, favorito a dirigir a los londinenses, negó una posible salida este verano y se desvinculó de los 'Spurs'. "He escuchado muchos rumores y un interés en mí y, aunque me siento halagado, mi deseo es quedarme en el Feyenoord y trabajar en lo que creamos el año pasado. No ha habido conversaciones sobre una marcha y la reunión de ayer fue exclusivamente para tratar una renovación. Todas las conversaciones con el club han ido en ese camino. Tengo muchas ganas de la próxima temporada con el Feyenoord", dijo este jueves Slot.

Esto acota las opciones del Tottenham, que ya vio cómo Mauricio Pochettino, que dirigió al equipo durante cinco temporadas, se diluía, al cerrar su fichaje por el Chelsea, y cómo se alejaron los rumores de Julian Nagelsmann, exentrenador del Bayern de Múnich, Roberto de Zerbi, que ya ha llevado al Brighton a la mejor temporada de su historia, y Vincent Kompany, que tras ascender con el Burnley ha renovado hasta 2028.

Luis Enrique, que ya mantuvo conversaciones con el Chelsea, es, según la prensa inglesa, uno de los principales favoritos, pero su posible fichaje está en el aire por la tumultuosa situación del Tottenham, que no tiene director deportivo tras la salida de Fabio Paratici tras ser sanciones por la FIFA.

El deseo de Daniel Levy, dueño del equipo, es contratar a un entrenador lo antes posible, para poder planificar el curso que viene con garantías y que esta figura sea capaz de convencer a las grandes figuras, entre ellas Harry Kane, para continuar en el club. EFE

msg/og