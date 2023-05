La Audiencia Nacional constata que la exetarra Sara Majarenas sigue inhabilitada

Madrid, 25 may. La Audiencia Nacional ha constatado que la exintegrante del comando Levante de ETA Sara Majarenas continúa inhabilitada hasta el 6 de abril de 2028, tal y como ha denunciado la asociación de víctimas Dignidad y Justicia al pedir que se anule su candidatura en las listas de EH Bildu, y así se lo ha hecho saber a la Fiscalía.

En una nota de prensa, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha comunicado que ha recibido una providencia con fecha de este pasado miércoles dictada en ejecutoria por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se señala que Majarenas tiene una pena de inhabilitación absoluta que aún no ha liquidado, lo que le impediría formar parte de una lista electoral.

La Fiscalía archivó la semana pasada una denuncia de Dignidad y Justicia al no ver indicios de delito en la inclusión de 43 condenados de ETA en las listas de Bildu -entre ellos Majarenas-, al entender que ya habían cumplido todos sus condenas, y ahora sostiene que el que Majarenas no tenga liquidada la pena de inhabilitacion absoluta, que Dignidad y Justicia asegura que se extiende hasta 2028, "no supone una infracción penal".

Mantiene así la Fiscalía lo que determinó en su anterior pronunciamiento sobre esta cuestión, si bien ha informado a la Junta Electoral de Zona para que adopte la resolución oportuna, ya que es el órgano competente para determinar si esta persona cumple los requisitos para formar parte de una lista electoral.EFE

