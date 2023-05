Alberto Rodríguez: "A la afición solo queda pedirle perdón"

Lugo, 25 may. Alberto Rodríguez, central del Lugo, afirmó que a los aficionados "solo" les pueden pedir "perdón" por la temporada que ha llevado al equipo gallego a Primera Federación después de once cursos consecutivos en LaLiga SmartBank.

"A la afición solo queda pedirle perdón. Ha sido un año muy duro, lo intentamos, trabajamos y en algún caso pudimos hacer algo más... pero hay que pedirles perdón. En el fútbol se viven estas situaciones y creo que, con un buen trabajo que vendrá nuevamente, el Lugo volverá al fútbol profesional lo antes posible", indicó en una rueda de prensa.

En su segunda temporada como profesional, a sus 30 años, el jugador de Las Palmas de Gran Canaria fue uno de los que más protagonismo tuvo en el equipo gallego (35 partidos, todos como titular, y tres goles) pero el descenso empaña todo.

"No me sabe bien porque lo importante era el objetivo del equipo y lo demás es secundario. En parte, estás contento por seguir cogiendo experiencia y ayudar con algunos goles, pero el objetivo no se consiguió y el vestuario está fastidiado", precisó.

Ya son 20 partidos seguidos sin ganar del Lugo, una racha que le condenó al descenso y que intentarán cortar el sábado en su visita al Burgos.

"Ya no nos quedan más oportunidades para conseguir esa victoria. Queremos acabar con buen sabor de boca y sacar en el campo el trabajo que hacemos, aunque no lo parezca, día a día", dijo.

El jugador canario aseguró que "a pesar de la situación" del equipo sus compañeros "están entrenando bien y comprometidos".

"Somos profesionales, queremos aprovechar las oportunidades y el hecho de estar en esta categoría es una oportunidad", valoró antes de advertir de la dificultad del partido de Burgos: "Es un equipo muy fuerte, su afición aprieta mucho y querrá despedir bien la temporada".

"Tenemos que hacer un encuentro muy sólido y dejar la portería a cero. El partido de la primera vuelta (2-0) fue bueno, estuvimos bastante bien, pudimos dejar la portería a cero e hice gol", recordó.

Alberto Rodríguez acaba contrato esta temporada y, al ser preguntado sobre su futuro y si podría seguir en el equipo en Primera Federación, aseguró que no descarta "nada". EFE

