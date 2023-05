Riqui Puig marca un golazo y el Galaxy elimina en la Copa a un LAFC lleno de suplentes

Los Ángeles (EE.UU.), 23 may. Con un golazo de Riqui Puig, el LA Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández se clasificó este martes para los cuartos de final de la Copa US Open al eliminar por 0-2 en el derbi angelino a un Los Angeles FC (LAFC) sin Carlos Vela y con muchos suplentes en su once.

Tyler Boyd, también con un tanto de gran calidad, selló el otro gol para un Galaxy en el que Puig falló un penalti y que está muy necesitado de alegrías después de haber empezado la temporada de la MLS de forma espantosa (colista del Oeste con solo dos victorias en 13 encuentros).

En cambio, el LAFC, líder del Oeste con solo una derrota en 12 encuentros y que la semana que viene jugará contra el León la ida de la final de la Champions League de la Concacaf, optó por las rotaciones con una alineación repleta de suplentes y de jóvenes con pocos minutos en sus piernas.

En comparación con su último partido en la MLS (el pasado sábado contra los San Jose Earthquakes), solo repitieron cuatro titulares del LAFC: Kwadwo Opoku, Mateusz Bogusz, Stipe Biuk y Erik Dueñas.

Así, ninguno de los pesos pesados del LAFC saltó el campo con ausencias muy destacadas como las del mexicano Carlos Vela, Denis Bouanga, el español Ilie Sánchez, los ecuatorianos José Cifuentes y Diego Palacios o Ryan Hollingshead.

El Galaxy sí salió al BMO Stadium del LAFC sin reservar efectivos y consiguió así batir en la Copa por segundo año seguido a su gran rival de "El tráfico", el nombre coloquial de este derbi angelino.

Pese a su evidente inferioridad por los nombres de su once, el LAFC arrancó el encuentro con personalidad, combinando con acierto y llegando al área del Galaxy con bastante peligro y soltura.

Opoku y Bogusz fueron algunos de los que pudieron haber adelantado a un LAFC que acarició el gol en varias ocasiones claras.

Al Galaxy le costó mucho entrar en el encuentro pero se encontró un regalo en el minuto 33 por un inocente penalti de Dueñas al uruguayo Gastón Brugman.

Puig asumió la responsabilidad de la pena máxima pero su lanzamiento lo detuvo el guardameta local Eldin Jakupovic.

En el arranque de la segunda mitad, el LAFC volvió a aproximarse al gol con un disparo desviado de Bogusz y con una oportunidad muy buena para Biuk, que no pudo mandar a la red un 'pase de la muerte' al borde del área pequeña.

Tanta ocasión perdonada le pasó factura al LAFC frente a un Galaxy que le noqueó en solo tres minutos.

Primero fue Boyd, que en el 49 se inventó un zurdazo perfecto desde el pico del área, y en el 52 sentenció el partido Puig, quien agarró el balón en el círculo central, cabalgó hacia el área rival, recortó a dos defensas del LAFC con un movimiento fantástico y picó el esférico con mucha clase frente a Jakupovic.

Puig celebró su golazo quitándose la camiseta y enseñando su dorsal 6 al fondo del estadio en el que se encuentra la grada de animación del LAFC.

Esos dos tantos dejaron muy tocada la moral de un LAFC que apenas pudo inquietar ya el área del Galaxy.

AVANZAN HOUSTON, MIAMI Y CINCINNATI

En los otros tres partidos de este martes destacó la goleada por 4-0 del Houston Dynamo frente al Minnesota United con un triplete de Corey Baird.

Además, el Inter Miami, que perdió por 1-3 el sábado en el derbi de Florida frente al Orlando City, se recuperó eliminando al Nashville por 2-1.

Los argentinos Franco Negri y Nicolás Stefanelli anotaron para el Inter Miami aprovechando dos contraataques mientras que Alex Muyl firmó de cabeza el único tanto del Nashville.

Por último, el Cincinnati se sacó el billete para los cuartos al derrotar en los penaltis (3-5) a los New York Red Bulls tras el 1-1 con el que terminó el tiempo extra.

El argentino Álvaro Barreal metió el penalti decisivo que le dio la clasificación al Cincinnati, que ha empezado muy bien la temporada y que es líder del Este en la MLS.

Yuya Kubo adelantó el Cincinnati tras una buena jugada colectiva de los visitantes mientras que los New York Red Bulls forzaron la prórroga con una diana en el minuto 92 del brasileño Dante Vanzeir.