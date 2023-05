Ribó: "No puede haber una sanción ejemplar en Valencia y mirar hacia otro lado en Madrid"

Valencia, 24 may. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, aseguró que se ha de adoptar un postura “unívoca de tolerancia cero” con el racismo pero advirtió que, si de verdad se quiere erradicar esa lacra, no puede haber una “sanción ejemplar” cuando ocurren esos hechos en Valencia, donde recalcó que los insultos a Vinicius Jr el domingo fueron proferidos por “un grupo muy reducido de personas”, y mirar “hacia otro lado” cuando pasan en otras ciudades, como Madrid o Barcelona.

En un comunicado, Ribó hace referencia a la sanción del Comité de Competición de la Federación Española que ha establecido el cierre de cinco partidos de la Grada de Animación de Mestalla tras asegurar que primero unos aficionados, pero después de manera generalizada se había llamado “mono” al jugador del Real Madrid.

“Es evidente que lo que pasó dentro y fuera de Mestalla no es cosa de toda la afición sino de un grupo muy reducido de personas que todos sabemos quiénes son, que el club sabe quiénes son y que deberían estar fuera del estadio desde hace mucho tiempo. Por eso, hacemos una petición muy clara al Valencia para que actúe de una vez por todas contra estas personas que están manchando la imagen de Valencia”, reclamó el alcalde.

Ribó agradeció la rectificación del técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que inicialmente dijo que había sido todo el estadio pero después señaló que había sido sólo un grupo.

Pero Ribó remarca que el racismo “no es una cosa de aquí” y lamentó que haya “cierta idea centralista en la toma de decisiones y en toda esta polémica”, porque recalcó que “problemas de este tipo hay en todos los campos y en todas las ciudades”.

“La justicia ha de ser justa y proporcional, aquí, en el resto de ciudades y por descontado en Madrid, para erradicar el racismo en todos los sitios, no solo en Valencia. Eso, si el problema de verdad es del racismo. En ese caso, no se puede actuar de una forma aquí y de otra allá. No se puede pretender una sanción ejemplar cuando pase en Valencia y mirar hacia otro lado cuando pase, como hace nada, en Madrid”, indicó.

“Me gustaría que tanto en Madrid como en Barcelona como en todas las ciudades se tomen decisiones totalmente comparables para erradicar el racismo y los delitos de odio de una vez por todas de toda España”, añadió en unas declaraciones difundidas por sus redes sociales.

Ribó aseguró que el centralismo es perjudicial en el deporte “como en otros ámbitos” y puso como ejemplos la financiación, los trenes de cercanías o las inversiones. Además hizo una llamada para que “quien no quiera racismo ni centralismo” no vote el domingo en las elecciones “partidos centralistas ni racistas”. EFE

