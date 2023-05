Moreno critica a Sánchez por pactar con partidos políticos que no condenan el terrorismo

Jaén, 23 may. El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto de campaña celebrado en Jaén este martes, arropando al candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Jaén por el PP, Agustín González, ha criticado a Sánchez porque gobierna para una minoría y “no se sonroja en pactar con partidos políticos que no condenan de forma decisiva el terrorismo.”

El líder popular andaluz ha asegurado que tiene el máximo respeto al presidente de España, pero “no puedo estar de acuerdo con un presidente del Gobierno que no se sonroja en pactar con partidos políticos que no quieren ni sienten a nuestro país que es España, con partidos políticos que no condenan de forma decisiva y determinante al terrorismo de ETA” ha esgrimido.

“No estoy de acuerdo con partidos políticos que son radicales, que no trabajan para la mayoría social de España, con un presidente que no nos dice la verdad ni cuando duerme”.

Por eso, Moreno ha pedido el voto el próximo 28 de mayo “tenemos razones para votar en masa, a Jaén la vamos a hacer líder desde el PP, tenemos que transformar Andalucía, y que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de España”.

Por otra parte, Moreno ha pedido a Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo que de una vez por todas ponga en marcha las conducciones de la Presa de Siles, la presa de Ferrada de la Puerta y la modernización de los regadíos del Rumblar.

“Ya es hora de Jaén, de los agricultores de Jaén, que tengan agua y capacidad de invertir y prosperar, ya es hora, no vamos a esperar ni un minuto más en Jaén” ha indicado.

Al hilo, Moreno se ha referido a que si bien el 23% en el ámbito hídrico es competencia de la Junta de Andalucía y otro que es del 67% de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que depende del Estado, la administración autonómica ha salido en auxilio del Estado en 17 obras que no le competen.EFE

1012045

mtf/fp