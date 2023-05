El pulso de Collboni con Colau y los candidatos de la oposición centra el debate de TV3

Barcelona, 23 may. El pulso que ha librado el socialista Jaume Collboni con la alcaldesa Ada Colau, por un lado, y con los candidatos de la oposición, por otro, ha centrado este martes el debate entre alcaldables de Barcelona en TV3 y Catalunya Ràdio.

A cinco días de las elecciones municipales del 28 de mayo, TV3 y Catalunya Ràdio han organizado el último debate entre candidatos a la alcaldía de Barcelona, moderado por las periodistas Laura Rosel y Ariadna Oltra y en el que han participado Ada Colau (BComú), Ernest Maragall (ERC), Jaume Collboni (PSC), Xavier Trias (JxCat), Anna Grau (CS), Eva Parera (Valents) y Daniel Sirera (PP).

REPROCHES A COLLBONI POR SALIR DEL GOBIERNO SIN ROMPER CON COLAU

La decisión que tomó en enero Collboni de dimitir como primer teniente de alcalde de Barcelona para poder dedicarse a preparar la campaña pero sin romper la coalición con los comunes ha motivado los reproches tanto de Colau -que le ha recriminado que, según el tema, reivindique o critique la obra de gobierno- como de los candidatos opositores, como Trias -que ha tildado a Collboni de "monaguillo" de la alcaldesa- o Sirera, que lo considera un "colaborador necesario".

Collboni ha atribuido esos ataques a los "nervios" del resto de candidatos al ver que los socialistas van "primeros" en los sondeos y ha insistido en que su interés en este debate era poner sobre la mesa "propuestas" y soluciones a problemas que admite que arrastra la ciudad.

ÁSPERO CARA A CARA ENTRE COLAU Y COLLBONI

Uno de los momentos más llamativos del debate ha sido el cara a cara que han librado sobre determinados temas Colau y Collboni, que no han rehuido el cruce de reproches, incluso con un tono áspero, pese a que sus partidos siguen siendo socios de gobierno.

Después de que Collboni haya asegurado que es gracias a los socialistas que grandes eventos como el Mobile World Congress siguen teniendo Barcelona como sede por la "estabilidad" y la "confianza" que aporta el PSC, la alcaldesa le ha recriminado que se arrogue ese mérito cuando es algo que han logrado "todos juntos".

"Usted estaba en contra del Mobile, señora Colau, todo el mundo lo sabe", ha afirmado Collboni, que ha asegurado que en varios momentos del mandato tuvo que "hacer de alcalde" por la falta de liderazgo de una Colau que, según sus palabras, "ha representado la Barcelona del no".

"Ya, y por eso ha dimitido", le ha replicado la alcaldesa, que ha cargado contra el candidato del PSC porque no la ha "ayudado nunca" ante el Gobierno para conseguir la regulación de los alquileres y ha defendido a capa y espada la labor de su gobierno municipal, frente a un Collboni que "dejó tirada a la ciudad" con su dimisión.

ESCARAMUZAS EN LA DERECHA

Aunque Sirera, Grau y Parera han coincidido en numerosas ocasiones en sus reproches al gobierno municipal de comunes y socialistas, han protagonizado también algunas escaramuzas, como cuando la candidata de CS ha reivindicado que su partido ha sido "el único" en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona que no ha facilitado la aprobación de los presupuestos municipales.

Dirigiéndose a Parera y Sirera, ha lamentado que no hayan sabido "negociar mejor con los comunistas derrochones y sus amigos de PSC", una afirmación que ha irritado tanto a la candidata de Valents -"aprenda un poco de economía", le ha replicado- como al alcaldable del PP, que ha contraatacado: "Yo sé qué ha votado mi partido, no como usted, que no tiene partido", en alusión a la crisis en CS.

DISCREPANCIAS EN LAS CIFRAS DE NUEVOS GUARDIAS URBANOS Y MOSSOS

Los candidatos no se han puesto de acuerdo sobre las cifras de nuevos agentes de la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra que se han incorporado en los últimos años en Barcelona.

Colau y Collboni han sostenido que hay mil nuevos agentes de la Guardia Urbana, algo que ha cuestionado Trias, que solo ve 350 nuevos efectivos. Luego, Maragall se ha enfrentado con Collboni, que había puesto en duda la incorporación de 600 agentes de los Mossos en la capital catalana.

También ha habido un cuerpo a cuerpo entre Collboni y Trias, cuando el alcaldable socialista ha negado que el candidato de JxCat pueda aportar más seguridad a la ciudad. "Su partido político cortó la Meridiana durante mil días", ha recordado Collboni.

MOVILIDAD, CONTAMINACIÓN, VIVIENDA Y TURISMO

La circulación viaria, la conexión del tranvía por la Diagonal, Cercanías o las supermanzanas han enfrentado a los candidatos al inicio del debate, en el que Colau se ha enzarzado en una discusión con Trias, que la ha acusado de "engañar" y "manipular las cifras" con los datos de reducción de la contaminación.

También la falta de viviendas sociales y el elevado volumen de pisos turísticos han enfrentado a los candidatos en el debate; en este sentido, Maragall ha considerado un "fracaso" la falta de control de los pisos turísticos, con una ordenanza que no ha sabido evitar el incremento, por lo que "ha habido incompetencia".

