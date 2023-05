Vinicius vuelve a pronunciarse: “No es fútbol, es inhumano”

Vinicius durante el partido de ida de semifinales de Champions ante el City (REUTERS/Isabel Infantes/File Photo).

Vinicius vuelve a alzar la voz. El jugador brasileño del Real Madrid se ha publicado en sus redes sociales un video en el que recoge la cantidad de insultos racistas que ha sufrido a lo largo de la temporada. El video va acompañado de un contundente mensaje.

“Con cada ronda fuera una agradable sorpresa. Y hubo muchos esa temporada. Deseo morir, muñeco colgado, muchos gritos criminales... Todo en los libros. Pero el discurso siempre cae en ‘casos aislados’, ‘un fan’. No, no son casos aislados Sus episodios continuos se difunden en varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión). La prueba está en el vídeo. Ahora pregunto: ¿cuántos de esos racistas han tenido sus nombres y fotos expuestos en sitios web? Respondo a la facilidad: cero. Nadie para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas ¿Qué queda para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar a los clubes por deportes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No se molestan los televisores en transmitir esta barbarie cada fin de semana? El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Culpándome a mí mismo para justificar actos criminales tampoco. No es fútbol, es inhumano”.

Relaciónes rotas con LaLiga

Las últimas palabras del mensaje tienen como dirección LaLiga cuyo presidente se enzarzó con Vinicius en redes sociales. El futbolista publicó un mensaje denunciando la falta de protección por parte del ente presidido por Javier Tebas y éste le respondió. “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente, Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, expresó Javier Tebas.

Un comportamiento desafortunado que el propio Rubiales se encargó de criticar. “Le pido a Vinicius que ignore las declaraciones de Javier Tebas. Ha demostrado tener una irresponsable actitud para un directivo”. El caso Vinicius vive su episodio más controvertido hasta la fecha.

