Ocho familias denuncian por estafa a un restaurante: pagaron hasta 5.000 euros por un banquete de comunión y no les sirvieron

Montaje para la celebración de un banquete de comunión (EUROPA PRESS)

Varias familias han denunciado que un club de la localidad madrileña de Algete les ha dejado sin la comida contratada para celebrar ocho comuniones a pesar de que el servicio estaba pagado previamente. Según han informado varios medios, entre ellos Telemadrid, los hechos sucedieron en el club Santo Domingo de Algete este pasado sábado, un espacio donde estaba previsto que se celebrasen ocho comuniones en total.

Según explica El Debate, cada una de las familias había pagado entre 2.000 y 5.000 euros por el servicio, pero al llegar al recinto, la organización no dejó pasar a los invitados, las mesas no estaban preparadas y el local se encontraba en un estado de suciedad. Una falta de higiene que se debía, según informa el diario, a que esa madrugada se había celebrado allí una graduación de Bachillerato que desde el club no habían podido limpiar.

Los clientes entraron a la cocina a por comida y bebida

La desesperación de los asistentes fue en aumento tras comprobar que, a las 15.30, aún no se había servido ningún tipo de comida ni bebida. Según explica una de las madres que contrató el servicio, en el restaurante nadie sabía nada acerca de la falta de comida. Ante esta situación, los padres de los nueve niños que celebraban allí sus comuniones decidieron entrar a la cocina e “ir sacando bebida y comida” aunque, a pesar de sus esfuerzos, no lograron cubrir las necesidades de las más de 500 personas que habían asistido a las celebraciones.

Al no recibir el servicio contratado, las familias terminaron llamando a la Guardia Civil y la Policía, que se personó en el club para levantar atestado de lo ocurrido. De acuerdo con Telemadrid, las familias han decidido denunciar los hechos ante la Guardia Civil, mientras que una encargada del servicio ha negado que se trate de una estafa, sino que afirma que fue debido a una “mala organización” por haber estado sobrepasados por el volumen de trabajo.

