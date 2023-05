El esperado regreso de Meghan Markle a la escena pública con mensaje a la Casa Real británica

Meghan Markle en la gala 'Ms. Foundation for Women' celebrada en Nueva York. (@royaladdicted_new/Instagram)

Han tenido que pasar varios días, pero Meghan Markle ha hecho su reparación pública. Tras su sonada ausencia en la coronación de su suegro, Carlos III, eran muchos los que esperaban volver a ver a la duquesa de Sussex, que finalmente ha regresado al foco público para acudir a la gala ‘Ms. Foundation for Women’, un evento al que ha acudido con la mejor compañía posible, la de su madre, Doria Ragland, y su marido, el príncipe Harry.

Los tres llegaban juntos al Zieg Ballroom de Nueva York, donde ha tenido lugar la cita, entre flashes y curiosos, pues todo el mundo quería captar una imagen de la exactriz, una de las protagonistas de la cita.

Meghan Markle junto al príncipe Harry en la gala, celebrada en Nueva York. (@royaladdicted_new/Instagram)

Consciente de la expectación que iba a generar, Meghan se ha vestido para la ocasión y ha lucido un vestido de color dorado, firmado por la colombiana Johanna Ortiz, con el que brillaba por sí misma. Con escote de palabra de honor en forma de corazón y abertura romboide en la zona del pecho, destacaba por su largo midi y su abertura en la zona central de la falda. Tiene un precio de 1.500 euros, aunque en la actualidad vale menos de 700.

Lo ha combinado con unas sandalias de Tom Ford a juego y un clutch de Carolina Herrera, el modelo Metropolitan Insignia, valorado en 690 euros.

Sin embargo, por lo que más ha llamado la atención Meghan ha sido por la joya que eligió para la cita, pues con ella parecía querer mandar un mensaje a la Casa Real británica. Se trataba de un brazalete de diamantes que perteneció a Diana de Gales y con el que quiso dejar claro que, pese a todo, sigue vinculada y formando parte de la historia de la familia real.

Discurso con mensaje

Tras posar en el photocall acompañada de su madre y su marido, Meghan Markle se subió al escenario para recibir el galardón ‘Women of Vision’, que le entregó la periodista Gloria Steinem en reconocimiento de su papel en la defensa de los derechos de las mujeres.

Este premio pone en valor que es “una feminista, defensora de los derechos humanos y la equidad de género, y un modelo a seguir global. Su defensa de por vida para las mujeres y las niñas sigue siendo un hilo constante que teje a través de empresas humanitarias y comerciales”. Una defensa que ha realizado, según la asociación organizadora de los premios, a través del podcast ‘Archetypes’, que presenta y dirige.

Meghan Markle ha sido homenajeada con el premio "Women of Vision" en la ciudad de Nueva York. (@royaladdicted_new/Instagram)

Durante su discurso, la americana aprovechó para alentar a las mujeres a ser “visionarias de sus propias vidas”. “Puedes trazar un camino en el que lo que repites en tus actos diarios de servicio, en amabilidad, en defensa, en gracia y en justicia, se conviertan en las mismas cosas que son reconocidas por la próxima ola de mujeres, tanto jóvenes como mayores, quienes también elegirán este momento para unirse al movimiento y hacer realidad nuestra visión de un mundo equitativo”, dijo.

Además reconoció que es “una mujer que sigue inspirada e impulsada por esta organización. Me permitió reconocer que parte de mi mayor valor y propósito en la vida era defender a aquellos que no se sentían escuchados, hacer frente a la injusticia y no tener miedo de decir lo que es verdad, lo que es justo y lo que es correcto”, terminó.

