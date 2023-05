¿Es posible el cierre de la incineradora de basura de Valdemingómez ?

Reyes Maroto, candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

La incineradora de basura de Valdemingómez, al sur de Madrid, se puso en marcha hace casi tres décadas, las mismas que las asociaciones vecinales y ecologistas llevan pidiendo su cierre. Esta instalación quema casi mil toneladas de basura al día (una tercera parte de lo que se produce en la ciudad) a través de un proceso que, según estudios recientes, podría afectar a la salud de los vecinos. La incineradora es una de las siete plantas de las que se compone el complejo tecnológico de Valdemingómez y es la principal causante de las protestas vecinales ya que emite cenizas tóxicas que, aunque son inoloras, podrían afectar a la salud y contaminar el aire, el suelo y las aguas. Además, otra de las principales quejas de los vecinos de las poblaciones cercanas (en un ratio de 10 kilómetros) es el olor que genera el compostaje y la biometanización, que no proviene de la misma incineradora sino de otras plantas del complejo.

Por ello, los vecinos cercanos a la incineradora -como los de Cañada Real, Ensanche de Vallecas, el barrio de Perales del Río de Getafe o Rivas-Vaciamadrid- reclaman desde hace años su cierre, lo que secundan partidos como el PSOE, Más Madrid o Podemos. De hecho, la cercanía a las elecciones del 28 de mayo hace brotar las promesas en torno a su cierre. La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, se comprometió este jueves a cerrarla en un mandato si llegaba al Gobierno del Palacio de Cibeles; su homóloga de Más Madrid, Rita Maestre, también ha abogado por lo mismo este viernes a través de una estrategia de reducción de la incineración y de revalorización de los residuos, lo que prevé que se podría lograr en 2025.

También lo exige el candidato municipal de Unidas Podemos, Roberto Sotomayor, que en declaraciones a Infobae asegura que lo primero que hará si rige el Ayuntamiento de Madrid es cerrar esta instalación, “la más tóxica de Europa” y recuerda un reciente incendio en una nave. Sin embargo, el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida tilda la propuesta de estos partidos de “disparate” argumentando que la alternativa sería instalar vertederos “a lo largo y ancho de la ciudad”.

Bomberos apagando el incendio en el Centro de tratamiento de residuos Las Lomas, en Valdemingómez (Emergencias Madrid)

La polémica

Una reciente investigación encargada a la Fundación ToxicoWatch señala que los compuestos tóxicos, que son cancerígenos y muy difíciles de eliminar del organismo, son susceptibles de acumularse en organismos vivos en cantidades peligrosas. La investigación concluye que en los huevos de las gallinas que viven cerca de la incineradora los compuestos tóxicos se llegan a acumular en cantidades que triplican el límite para ser comercializados. Es decir, que las personas que viven a un ratio de 10 kilómetros de Valdemingómez tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades graves como cáncer de estómago, de pleura, malformaciones o enfermedades vinculadas a las maternidades, sostiene el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Quique Villalobos, que participó en este estudio.

El Ayuntamiento de Madrid afirma que cumple con la legislación vigente, pero la FRAVM y Ecologistas en Acción señalan que esta norma no garantiza la salud ya que “pone el límite en la emisión pero no en la inmisión”, que es lo que se recibe y se acumula en el organismo, además de que no obliga a hacer estudios epidemiológicos ni de biomonitoreo.

La FRAVM vincula la falta de disposición de Almeida para solucionar este problema a un asunto presupuestario, ya que la inversión anual en la incineradora es de unos 40 millones de euros, “por lo que el Ayuntamiento intenta rentabilizar al máximo el dinero que invierte y no pone cuidado en la separación de residuos”. “Ya que la paga, la usa”, concluye Villalobos.

María Ángeles Nieto, miembro de la mesa de trabajo por el cierre de la incineradora, señala a Infobae que el Gobierno de Almeida no ha hecho “absolutamente nada” por acelerar el cierre de esta instalación, que solicita que se incluya en una nueva estrategia de residuos con la vista puesta en 2025. “La legislatura ha terminado y hay un borrador que presentaron al Foro Ciudadano pero no se ha aprobado”, señala Nieto.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid subrayan la existencia de este borrador de estrategia de residuos “basado en criterios técnicos” que apunta a que el cierre de la incineradora es bastante “inviable”, ya que supondría el incremento de terreno para disponer más vertederos. Añaden que si Almeida revalida la Alcaldía se aprobará este borrador y se establecerá una estrategia de residuos en función de las normativas europeas y estatales.

El cierre de la incineradora en 2025

Ecologistas en Acción ve inviable un cierre inminente, pero lo ve posible en 2025 tras un proceso de transición para ir reduciendo la producción de residuos, habilitando mecanismos para tratarlos, y promovimiento la reutilización, además subraya la importancia de la separación de la materia orgánica, que actualmente es “pésima”, y de una buena recogida en origen. También ve necesaria la puesta en marcha de campañas de concienciación y rechaza el funcionamiento actual de los puntos limpios que a su juicio “son otro vertedero más” ya que no cuentan con el control y la supervisión adecuados.

Desde la FRAVM, Quique Villalobos también ve viable su cierre en 2025 basándose en las tres variables por las que está condicionada la incineración. En primer lugar, afirma que la población de Madrid tiende a decrecer, así como el nivel de renta, por lo que se generarían menos residuos; además, se prevé que la producción de petróleo se haya reducido al 50% en 2025 y la tercera variable es la política ambiental de la ciudad, que debería incorporar una estrategia de reducción de residuos que haga hincapié en la separación de los orgánicos, con el fin de poder prescindir de la incineración.

<br/>