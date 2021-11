La Fiscalía española dio por buenas las garantías ofrecidas por Estados Unidos y se reactiva el proceso de extradición de Hugo “El Pollo” Carvajal

12-04-2019 Hugo Carvajal POLITICA EUROPA SUDAMÉRICA ESPAÑA VENEZUELA SOCIEDAD TWITTER

La extradición de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal desde España a Estados Unidos se reactiva. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió el día 17 de noviembre una carta de la Embajada de Estados Unidos en la que responde a la petición de garantías que hace dos semanas exigió la Audiencia para proceder a la entrega del ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez v Nicolás Maduro. La Fiscalía “considera suficientes las garantías ofrecidas por EEUU de América”, según ha podido saber Infobae de fuentes judiciales.

El pasado 29 de octubre, la Audiencia pidió garantías a Estados Unidos de que la pena a la que fuera condenado Carvajal -reclamado por narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC- no fuera de cadena perpetua. En concreto, se pedía que en caso de que el ex militar fuera extraditado y condenado a cadena perpetua, “esa condena no será inalterable porque existe un marco legal para la revisión o para el ejercicio de clemencia”.

La respuesta de Estados Unidos a la Fiscalía es especialmente clara. “Los EEUU”, dice, “indican que el tratado bilateral de extradición entre los EEUU y España no proporciona una base para condicionarlas extradiciones a recibir garantías relativas a cadena perpetua”.

En el escrito en respuesta a la denominada Nota Verbal 187175-EXT-2019 del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la embajada estadounidense añade: “Mientras que los Estados Unidos, por ello, no están obligados a presentar la garantía solicitada, en consideración con la solicitud del tribunal español, los EEUU en este caso particular, informan al gobierno de España de los siguiente: si Carvajal fuera condenado por cualquier delito contenido en la acusación en caso S1 11 Cr. 205 (AKH) presentada el 15 de abril de 2019, que conlleva una potencial pena de cadena perpetua, no será sujeto a una cadena perpetua inalterable porque si se impone cadena perpetua, el marco legal vigente en los EEUU le permite pedir revisión de su sentencia en apelación y podría, asimismo, liberarse de su condena por medio de una petición de indulto o sustitución de condena por una condena inferior”.

Respuesta de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid a la Audiencia Nacional por el pedido de extradición de Hugo "El Pollo" Carvajal (Infobae)

La respuesta de Estados Unidos ha sido dada por buena por el Fiscal encargado del caso, Francisco Javier Redondo López. Este, como se ha dicho, “considera suficientes las garantías”, por lo que el caso queda otra vez en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en los próximos días deberá decidir sobre la extradición.

El fiscal, en un escrito con fecha 18 de noviembre, hace suyas las razones esgrimidas por Estados Unidos para exigir la extradición y da por buena la respuesta al dejar constancia de que aunque ‘El Pollo’ Carvajal sea condenado a cadena perpetua “ello no supondrá que vaya a permanecer recluido de por vida de manera indefectible, con lo que se cumple la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, plasmada en reciente STC [Sentencia del Tribunal Constitucional] de 6-10-2021″.

