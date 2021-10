Otegi muestra por primera vez su “dolor por el sufrimiento” de las víctimas de ETA sin condenar a la banda terrorista

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (d), y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, realizan una "declaración solemne" con motivo del décimo aniversario de la Declaración de Aiete, este lunes en el Palacio de Aiete. EFE/ Javier Etxezarreta

Diez años después de que la banda terrorista ETA declarara el “cese definitivo” de la violencia, Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu, formación de la izquierda independentista próxima siempre a los postulados etarras, ha realizado una declaración formal en la que ha mostrado su “pesar y dolor por el sufrimiento padecido” por las víctimas de ETA. Un dolor, dijo, que “nunca debió haberse producido”.

El miércoles 20 de octubre se cumplen 10 años del fin de la violencia de ETA, que durante 50 años sembró España con 853 muertos. Durante los años de terrorismo, ETA realizó decenas de secuestros, sabotajes y extorsiones a cientos de empresarios, principalmente vascos. Militares, policías, funcionarios civiles, mujeres, niños... Hoy, más de 350 crímenes siguen sin estar resueltos. Hay 184 etarras en las cárceles españolas y otros 20 permanecen huidos de la Justicia.

La declaración de Otegi tiene por primera vez un matiz importante. Si bien Otegi no ha utilizado la palabra perdón, ni ha condenado a la banda terrorista , sí se ha dirigido de forma explícita a las víctimas de ETA. Lo habitual en EH Bildu y los círculos de la izquierda abertzale ha sido hablar de “todas las víctimas”, incluyendo en esa expresión, a modo de cajón de sastre, los crímenes de la banda y los muertos de la propia banda. Sin distinción, igualando a unas víctimas y otras.

Declaración solemne

En la declaración de cinco puntos, a la que Otegi, acompañado del secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha querido dar un halo de solemnidad denominándola Declaración del 18 de Octubre, se afirma que “una paz justa y duradera necesita el reconocimiento y reparación de todas, absolutamente todas las víctimas”.

Esto ha sido lo habitual, pero el matiz que ha sido analizado por las diferentes fuerzas políticas del país, ha llegado en el tercer punto de esta declaración. Allí se dice en referencia expresa a las víctimas de ETA, queriendo hacer “una mención específica” a ellas, lo siguiente: “Queremos trasladar nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido”.

“Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete”, sostiene la declaración. El 17 de octubre de 2020, ETA leyó la llamada Declaración de Aiete, tras la cual, tres días después, declaró el cese definitivo de la lucha armada.

18-10-2021 El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el Palacio de Aiete POLITICA AUTONOMÍAS

“El pasado no tiene remedio”

Ha sido el mismo escenario, Aiete, el elegido por Otegi para dar un paso que la derecha considera una farsa, que el PSOE y la izquierda radical valoran como un paso, y que algunas asociaciones de víctimas consideran “un salto cualitativo” pero insuficiente del mundo pro etarra.

Otegi ha continuado su declaración reconociendo que, “desgraciadamente, el pasado no tiene remedio” y admitiendo que nada de lo que él y las formaciones abertzale digan ahora “puede deshacer el daño causado”.

En esta línea, el coordinador de EH Bildu ha manifestado que están convencidos “de que es posible al menos aliviarlo [el dolor] desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello”.

Un terrorista, no un hombre de paz

En esta línea, la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) ha pedido que Otegi ayude, a través de los presos de ETA, a esclarecer los más de 350 crímenes que aún no se han podido resolver. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado que no Otegi no es un hombre de paz, sino un terrorista y le ha exigido que colabore para esclarecer los asesinatos no resueltos. En la misma línea se ha pronunciado VOX a través de su vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, quien ha afirmado que nadie se cree el pesar de EH Bildu: “Que comparezca voluntariamente”, le ha exigido a Otegi, “y nos diga quiénes son los autores de los 378 casos sin resolver”.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha valorado de forma positiva las palabras de Otegi, que considera un “salto cualitativo” pero ha pedido que la declaración realizada hoy se alimente de hechos. Consuelo Ordóñez es hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado en 1995 por ETA cuando se encontraba en un bar de la ciudad de vieja de San Sebastián, donde era concejal.

Desde Ciudadanos, su líder, Inés Arrimadas, ha manifestado que las declaraciones de Otegi “son un paso para blanquear a ETA”. Así, Arrimadas ha afirmado que “siguen [el entorno de ETA] sin condenar la violencia, sin colaborar con la justicia, sin entregar las armas y siguen organizando homenajes a los terroristas”.

Desde el PSOE, el que fuera lehendakari del Gobierno vasco y actual secretario de Memoria Democrática del PSOE, Patxi López, ha valorado positivamente las palabras de Otegi. “Hay una especie de enmienda a su papel en el pasado como sostenedor” de la violencia etarra, ha dicho. López ha destacado el hecho de que “por primera vez” la izquierda abertzale “reconozcan ese sufrimiento por tanto años de terrorismo y se comprometan a mitigarlo”.

Valoración positiva del PSOE y Podemos

En este sentido, el dirigente socialista ha concluido que “cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso en ese mundo [el entorno de ETA] valora positivamente ese reconocimiento que los demócratas llevan años reclamando”.

Podemos, por su lado, ha pedido reconocer el paso dado “por la izquierda abertzale” porque, según la ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, “Otegi ha puesto en el centro el dolor de las víctimas.

Una de las mayores críticas a Otegi ha llegado por la falta de hechos. En las últimas semanas se han celebrado en el País Vascos actos de exaltación de presos que han sido liberados tras cumplir su condena. Los denominados Ongi Etotrri -bienvenida, en euskera- se han venido repitiendo en las últimas semanas y ha provocado la petición de varios sectores de la sociedad al Gobierno para que los prohiba.

En esta línea, las diferentes formaciones han dicho que mientras no se condenen estos actos, las palabras de Otegi “no tienen valor moral”.