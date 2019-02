Mantener una habitación no contaminada en sinónimo de buena salud, ya que en general es el área de descanso de cualquier persona. Para esto, es preciso mantener ventilados los ambientes para que el aire se renueve. Pero adicionalmente, se sugiere utilizar productos en aerosol que, si bien no descontaminan el aire, lo sanitizan. Además, es necesario mantener limpias y desinfectadas las superficies para no acumular microorganismos que puedan propagarse y causar enfermedades. Ambas acciones pueden ser cubiertas con el aerosol desinfectante, un desinfectante dual que sanitiza el aire, desinfecta superficies e incluso elimina el virus de la gripe.