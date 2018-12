-Definitivamente los fondos de renta fija. Estamos orgullosos porque tres de nuestros fondos de renta fija han sido reconocidos y premiados por Bloomberg. Por ejemplo, Alpha Renta Fija Global, que fue el fondo que hemos distribuido fuertemente en las sucursales, fue el que tuvo mejor rendimiento en el año, en dólares: 1,75% versus la competencia, que dio 3,4% negativo. Esto es muy importante, porque cumplimos con los niveles de rendimiento que preveíamos. Este 2018 fuimos muy exitosos con este producto y ayudó a muchos clientes que se sumaron al sinceramiento fiscal y que no querían dejar la plata en un cofre.

Otro fondo, que mencioné anteriormente es Renta Cobertura, que es un fondo que trata de seguir al tipo de cambio. En el año está rindiendo 101% versus el 78% de la competencia. Bloomberg también reconoció a Alpha Renta Capital, que rindió 95% versus un 76% la competencia. Un aspecto importante respecto de este último es que fue el fondo de renta fija que más rendimiento tuvo en los últimos tres años, lo que demuestra que fue una inversión sustentable en el tiempo.

No puedo dejar de mencionar uno de renta mixta, como es el Fondo Alpha Retorno Total, con el que no seguimos un benchmark y que rindió en el año un 53%, muy por encima de la Badlar, que estuvo en el 37%. Este instrumento es muy interesante para aquellos clientes que dejan que nosotros hagamos el asset allocation.