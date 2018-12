Para no manejar o viajar muchos kilómetros y que no se transforme en un viaje largo, Despegar presenta Howard Johnson Pilar -por un precio de $3.742 por noche en base doble-, una gran opción no solo por su cercanía, ya que está a 50 km de Capital Federal, sino porque tiene todo lo necesario para conectarse con los espacios de relajación y tranquilidad que ofrece el alojamiento.