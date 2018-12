Belén Lucius, es una de las instagrammers más famosas -actualmente tiene 1.4 millones de seguidores-, y se muestra en sus videos y fotos tal cual es: espontánea, graciosa y sin prejuicios: "Yo no transmito ningún mensaje, busco mostrarme tal cual soy porque me acepto, para mí, mi perfección es la sonrisa y el humor que no se va con nada", aseguró a Infobae la influencer que se ríe de la celulitis y las estrías.