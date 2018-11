Sobre la combinación particular de uvas que dio vida a este blend, el enólogo explicó que cada variedad tiene sus características: "El Grenache le aporta fruta, buena acidez y notas de hibiscus, tomillo y hierbas. El Syrah aporta notas de cerezas, pimienta y un particular toque de pomelo. El Malbec aporta color, fruta negra y violetas. Cada Viñedo (dos de ellos muy antiguos, con plantas de mas de 80 años) aporta el espíritu de su terroir, de su microclima y suelo particular".