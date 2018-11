En ese sentido, remarcó que conoce el funcionamiento de los condo-hoteles ya que trabajó en uno anteriormente, remarcando que aunque no hubiese estado en el rubro seguramente también me hubiese decidido por esta inversión, ya que es colocar el dinero en manos de gente que sabe y en un proyecto que no solamente rinde con el correr del tiempo sino que no te demanda colocar ni un solo peso posterior a la inversión", finalizó Candiotti.