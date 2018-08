"Él dijo que sí": la propuesta que incentiva a las mujeres a pedir casamiento en el Caribe

'He Said Yes' es una iniciativa de la Autoridad de Turismo de Aruba para romper con los cliché en el amor. La propuesta estará vigente del 9 al 29 de agosto y luego, una pareja se ganará un viaje a este paradisíaco lugar para disfrutar un momento inolvidable en toda relación