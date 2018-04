Según el informe "Las PyMEs 2017-2016. Entre luces y sombras" del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa Exportadora del Instituto de Estrategia internacional de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) mientras que en 2016 por cada US$ 100 exportados las PyMEs aportaron US$ 9.-, En 2017 esa contribución subió a US$ 11,4.