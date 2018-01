Para los pizzeros, la mejor opción es No me olvides. Lleno de colores, el lugar transmite buena onda y mejor energía. El nombre 'No me olvides' viene de una flor, rosa o lavanda, que se encuentra en muchos rincones del Este. Mozos divertidos advierten que pidas de a poco así no se enfría la comida. Con una carta original, se enorgullecen de ser "el único lugar de Punta y alrededores que no cuenta con maracuyá". Especialistas en pizza a la parrilla –finita y crocante- proponen alternativas creativas ante una comida tan tradicional. Las mejores: 'Florcita volvé' de cebolla caramelizada y queso de cabra, 'Copo de nieve' tiene espinaca y queso de cabra o 'Susana Romero' de muza, romero y panceta.