A medida que fue transcurriendo la tarde, el público, cada vez más numeroso, devolvió a través del baile la energía que llegaba desde el escenario. Primero con Oh My God It's The Church, destacada por sus originales performances con el Reverendo Michael Alabama Jackson en la voz. Luego, Beth Ditto, la notable vocalista de The Gossip, que fusiona el rock, el pop y el soul, impregnó su propio estilo y dejó el ambiente en un estado ideal.