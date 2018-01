Matías no solo trabaja contra una de las principales amenazas en el mundo, sino que también reconstruye valores y costumbres como el de sentarse en la mesa a comer: "Me ofrecieron producir barras de cereal a bajo costo para que la gente consuma pero me opuse porque creo que no hay que dejar de fomentar que las personas se sienten en la mesa de su casa, con su familia y a comer un plato como corresponde", agregó.