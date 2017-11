Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe, son 40 millones de personas las que no tienen acceso a fuentes de agua mejoradas; lo cual parecería imposible si se tiene en cuenta que Latinoamérica es la región con la disponibilidad de agua más alta del mundo; pero esto no se traduce en un acceso total por parte de la población. Quienes beben habitualmente agua en mal estado corren serios riesgos de sufrir deshidratación y desnutrición, cuando no la muerte. De hecho,

según un informe de Joint Monitoring Programme (OMS y UNICEF 2015) cada año 1.500 millones de personas son afectadas por enfermedades transmitidas por el agua, y cada 90 segundos muere un niño

a causa de este flagelo.