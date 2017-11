Valeria Aquino, tras la negativa de El Polaco a declarar: "Cuando te citan, lo mejor es obedecer a la Justicia"

"Me sorprende, todos creíamos que se iba a presentar", agregó la ex pareja del cantante tropical, quien le sigue una causa por violencia de género. "No es fácil denunciar al padre de tu hija", se sinceró