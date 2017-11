La búsqueda de de desafíos también llevó a Gustavo Santaolalla a incursionar en nuevos géneros y formatos en distintas etapas de su carrera. Es que, después de conquistar Hollywood con sus bandas sonoras, en 2013 dio un giro inesperado y se lanzó a componer la música de un videojuego llamado "The Last of Us", que también fue nombrado como "Juego del Año" por distintas publicaciones especializadas y le valió al compositor un premio DICE.