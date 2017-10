El pasado 4 de octubre el Sales Office de The Link Towers, reunió a clientes y amigos para compartir el estreno del primer capítulo de The Renders. Milagros Brito, Rodrigo Fernández Prieto recibieron personalmente a sus invitados, quienes además de disfrutar de un cóctel de lujo, también pudieron visitar el Open Residence y conocer opciones de equipamiento y decoración de sus departamentos de la mano de Move In.