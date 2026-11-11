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Paul McCartney y Ringo Starr volverán a reunirse en Las Vegas para un festival benéfico en 2027

La cita organizada por Joe Walsh se realizará en el MGM Grand Garden Arena, donde los últimos integrantes vivos de The Beatles participarán en un segmento con otros artistas aún no anunciados

Los últimos miembros vivos de The Beatles compartirán un super-set con Joe Walsh el 29 de enero - REUTERS/Mario Anzuoni/
Los últimos miembros vivos de The Beatles compartirán un super-set con Joe Walsh el 29 de enero - REUTERS/Mario Anzuoni/
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Los dos únicos sobrevivientes de The Beatles volverán a compartir escenario el próximo año. Paul McCartney y Ringo Starr actuarán el 29 de enero de 2027 en Las Vegas, como parte de VetsAid, el festival benéfico anual organizado por Joe Walsh, guitarrista de Eagles. La cita tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena y marcará la décima edición de un evento que desde 2017 recauda fondos para excombatientes militares y sus familias.

Según informó People, el anuncio lo realizó Walsh a través de un comunicado oficial. El músico, de 78 años, confirmó que McCartney y Starr participarán en un “super-set” junto a él y otros artistas aún sin revelar. El medio precisó que las entradas saldrán a la venta el viernes 13 de noviembre a través de la plataforma AXS, con precios que arrancan en USD 200, sin incluir impuestos ni cargos adicionales. Los excombatientes y el personal militar en actividad tendrán acceso a localidades con descuento y una preventa exclusiva.

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Walsh armó el cartel más ambicioso en los diez años de historia del festival

Además de los dos exintegrantes de The Beatles, la grilla incluirá actuaciones de The Killers, The War on Drugs, St. Vincent y Lucius. “Únanse a mí en el escenario con mis héroes musicales Paul y Ringo, y más sorpresas”, expresó el músico, según citó People.

Walsh también explicó el vínculo que lo une con la ciudad. Durante los dos últimos años, Eagles —banda de la que forma parte como guitarrista— llevó adelante una residencia en The Sphere, el recinto multisensorial de Nevada, que arrancó en septiembre de 2024 y se extendió con fechas hasta enero de 2027.

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La décima edición de la cita solidaria sumará a The War on Drugs y Lucius, además del esperado segmento que encabezarán los dos legendarios músicos británicos (AFP)
La décima edición de la cita solidaria sumará a The War on Drugs y Lucius, además del esperado segmento que encabezarán los dos legendarios músicos británicos (AFP)

“Esta ciudad cuidó tanto a mí como a mi familia que sería un honor poder devolverle algo a quienes sirvieron y a sus seres queridos”, afirmó en el texto difundido a la prensa. Las puertas del MGM Grand Garden Arena abrirán a las 4:30 p.m. hora del Pacífico, y el espectáculo comenzará a las 6 p.m.

McCartney y Starr no coinciden sobre un escenario desde el cierre de la gira Got Back en Londres

La última vez que los dos músicos se presentaron juntos fue en diciembre de 2024, durante el concierto final de la gira Got Back de McCartney en el O2 Arena de Londres. En aquella ocasión, Starr subió al tablado para tocar la batería en “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)” y “Helter Skelter”. Según People, esa noche fue la primera vez en cinco años que ambos coincidieron frente al público.

La presentación de 2027 no será un recital exclusivo de los exBeatles, sino una participación enmarcada dentro de la propuesta de Walsh. Starr, de 86 años, y McCartney, de 84, protagonizarán el segmento central junto al anfitrión y los nombres todavía por confirmar.

Paul McCartney performs during his 'Got Back' tour in London
Las entradas para ver a Paul McCartney y Ringo Starr en VetsAid partirán de 200 dólares - REUTERS/Toby Melville

Este formato de apariciones puntuales se convirtió en la modalidad habitual para ambos músicos, cuyas actuaciones en conjunto se espaciaron de forma considerable desde la disolución de la banda en 1970.

VetsAid destina todos sus ingresos netos a organizaciones de apoyo a veteranos en Nevada

El festival funciona desde 2017 como plataforma de recaudación para servicios y entidades dedicadas a los excombatientes y sus familias. Desde su primera edición, VetsAid distribuyó más de USD 5 millones en subsidios a distintas organizaciones a lo largo de Estados Unidos. Para la edición de 2027, los fondos recaudados se destinarán de forma exclusiva a la comunidad militar de Nevada, estado que recibe el evento por primera vez.

Walsh subrayó ese componente solidario al presentar la grilla: “Sería un honor devolver algo a quienes han servido y a sus familias en esta ciudad”, afirmó en su declaración. El festival también se asoció con la plataforma digital Fandiem para lanzar una campaña de donaciones con premios, entre los que figura un viaje con todos los gastos pagados a Las Vegas, dos entradas en la sección VIP del recinto, acceso al área backstage y un encuentro con Walsh el día previo al show.

Semanas antes del anuncio del festival, McCartney y Starr ya mostraron señales de trabajo conjunto. Este año, los dos músicos grabaron la canción “Home to Us” para The Boys of Dungeon Lane, el nuevo álbum de McCartney. La presentación en el MGM Grand llegará, entonces, como la culminación pública de un ciclo de colaboraciones que los mantuvo vinculados artísticamente a lo largo de 2026.

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