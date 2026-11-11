"No sean misóginos": Florence Pugh fija sus condiciones para trabajar en Hollywood

Florence Pugh afirmó a la revista Elle que no tolerará conductas inapropiadas ni misoginia en los sets de filmación. (REUTERS/Mike Segar)

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Florence Pugh asegura que ya no tolerará conductas inapropiadas en los rodajes y que pondrá límites firmes ante la misoginia y la falta de profesionalismo en los sets de filmación.

La actriz, nominada al Oscar, hizo estas declaraciones en una entrevista con la revista Elle, en la que reflexionó sobre los 12 años que lleva trabajando en Hollywood y la confianza que ha ganado con el tiempo para exigir estándares de conducta entre sus compañeros de elenco y equipo técnico.

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Pugh debutó en el cine en 2014 con The Falling y desde entonces ha construido una carrera con proyectos de distintos géneros y escalas: desde el terror de Midsommar hasta el drama histórico de Oppenheimer, pasando por el universo de los superhéroes con Thunderbolts.

“La cosa en la que me estoy volviendo cada vez mejor es en protegerme a mí misma”, admitió.

La actriz británica debutó en el cine en 2014 con 'The Falling' y suma doce años de carrera en Hollywood. (REUTERS/Corey Rudy)

“Cada vez que trabajo en una película, me vuelvo más segura en la manera en que puedo protegerme y en cómo puedo liderar un set de filmación, y simplemente ya no voy a tolerar estupideces”, sostuvo Pugh en la entrevista con Elle.

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Y continuó en su declaración: “No voy a tolerar ese tipo de comportamiento. No voy a tolerar esa actitud. No voy a permitir que la gente sea grosera con el equipo”.

La artista británica señaló que con el tiempo se vuelve más firme en sus convicciones y más selectiva con las personas con quienes elige trabajar.

“En el momento en que alguien hace que el ambiente se sienta mal, todos lo perciben. No quiero lidiar con ese desorden. Se trata simplemente de rodearse de profesionales que tengan la misma forma de trabajar: llegar a tiempo, no ser grosero, no ser misógino”, afirmó a Elle.

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La intérprete sostuvo que la puntualidad y el respeto hacia el equipo técnico constituyen estándares innegociables en sus proyectos. (Disney-Marvel Studios vía AP)

Sin nombrar personas ni producciones específicas, Pugh dejó en claro que ese estándar de conducta es innegociable para ella, independientemente del peso o la fama de quien lo incumpla.

Asimismo, explicó por qué decidió pronunciarse públicamente sobre el caso de agresión sexual en la Universidad de Cornell, ocurrido en octubre de 2024, en el que siete estudiantes varones —identificados en redes sociales como los “Cornell 7”— fueron acusados de drogar y violar en grupo a una compañera.

Pugh denunció además que Instagram, plataforma propiedad de Meta, censuró sus primeras publicaciones sobre el tema.

“Nadie me censura. Ni lo intenten. Eso solo va a echar más leña al fuego”, advirtió en declaraciones a Elle.

La estrella de cine demandó justicia y rendición de cuentas para evitar que los abusos contra las mujeres se acepten como algo habitual. (REUTERS/David Swanson)

Florence Pugh habla sobre violación, misoginia y violencia contra la mujer

Florence Pugh explicó que sintió la necesidad de pronunciarse “porque soy una mujer a la que le importan las mujeres”.

“Me importan las mujeres que conozco y las que no conozco. Y si permitimos que historias como esa se vuelvan de alguna manera normales, nos estamos permitiendo continuar hacia ese destino en el que el abuso y la violación se aceptan como algo habitual”, sostuvo en la entrevista con Elle.

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La estrella de cine fue categórica: “La violación nunca, jamás, puede ser una conversación de la que sigamos adelante. Tiene que ser algo que miremos de frente, y exigimos justicia, rendición de cuentas, y que el violador vea lo que le ha hecho a la vida de alguien. Porque si no lo hacemos, lo estamos aceptando”.

Y añadió: “No quiero vivir jamás en un mundo en el que sigamos adelante fácilmente”.

Florence Pugh participó en la adaptación de 'East of Eden' para Netflix y estrenará 'Avengers: Doomsday' y 'Dune: Part Three' el 18 de diciembre. (Netflix)

A lo largo de su carrera, Pugh ha utilizado su plataforma pública para pronunciarse sobre distintos asuntos que van más allá del entretenimiento: los estándares de belleza en Hollywood, su apoyo a Palestina y, ahora, la violencia sexual en los ámbitos universitarios.

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En el plano profesional, Pugh atraviesa uno de los momentos de mayor actividad de su carrera.

La actriz recibió críticas favorables por su trabajo en la adaptación de Netflix East of Eden, basada en la novela de John Steinbeck y dirigida por Zoe Kazan.

El próximo 18 de diciembre llegarán a las salas dos de las producciones más esperadas del año en las que participa: Avengers: Doomsday y Dune: Part Three.